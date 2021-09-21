Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 85,9351 руб.

Минимальный курс евро составил 85,75 руб., максимальный - 86,07 руб. Было заключено 1768 сделок. Объем торгов составил 8984,35 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 85,925 руб. за евро.

21 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 476 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,9351 руб.

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Российский рынок акций, начавший торги в мажоре, и завершил вторник на повышательном тренде. Европейские рынки акций демонстрировали уверенный рост с утра после падения накануне, вызванного глобальным "медвежьим" трендом ввиду накала ситуации вокруг китайского... Европейские рынки акций демонстрировали уверенный рост с утра после падения накануне, вызванного глобальным "медвежьим" трендом ввиду накала ситуации вокруг китайского... читать дальше

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Бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" в 2022-2024 гг. могут составить 250,5 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту закона о федеральном бюджете РФ на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024... читать дальше

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льфа-банк установил ставку 1-го купона двухлетних бондов серии 002Р-14 объемом 6 млрд рублей в размере 7,9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок проходил 21 сентября с 11:00 до... Сбор заявок проходил 21 сентября с 11:00 до... читать дальше

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Розничный рынок овощей и фруктов в РФ в 2021 году по сравнению с прошлым годом вырастет на 3,3%, до 22,2 млн тонн, следует из презентации центра "Ясные решения" на конференции в рамках деловой программы выставки World Food в Москве во вторник. С 2015 по 2020 годы рынок... С 2015 по 2020 годы рынок... читать дальше

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Минфин РФ предлагает ввести акциз на жидкую сталь, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, внесенных министерством для рассмотрения на заседании правительства во вторник. Ставка акциза на жидкую сталь будет определяться в рублях за тонну с учетом средней за... Ставка акциза на жидкую сталь будет определяться в рублях за тонну с учетом средней за... читать дальше

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В 2022 году поступление в федеральный бюджет регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции (в виде углеводородного сырья) прогнозируется в объеме 29,8 млрд руб., в 2023 году - 27,1 млрд руб., в 2024 году - 26,4 млрд... читать дальше

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Нефтяные цены перешли к снижению после существенного роста ранее в течение дня. Инвесторы оценивают вероятность сокращения спроса на топливо в мире, а также снижение поставок в США после урагана Ида, отмечает Trading Economics. Инвесторы оценивают вероятность сокращения спроса на топливо в мире, а также снижение поставок в США после урагана Ида, отмечает Trading Economics. Спрос на нефть может не... Спрос на нефть может не... читать дальше

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ТБ в рамках оферты приобрел 143 тыс. 230 биржевых облигаций серии БО-30 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. ВТБ разместил 10-летние облигации БО-30 объемом 10 млрд рублей в декабре 2014 года. По облигациям выплачиваются квартальные... ВТБ разместил 10-летние облигации БО-30 объемом 10 млрд рублей в декабре 2014 года. По облигациям выплачиваются квартальные...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1419 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2146 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,09 руб., максимальный - 73,46 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,09 руб., максимальный - 73,46 руб. Было... читать дальше

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Расходы России на национальную оборону в 2022-2024 годах составят более 10,8 трлн рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на трехлетку. "Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2022 году составят 3 510 419,6 млн... "Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2022 году составят 3 510 419,6 млн... читать дальше

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Мировой товарооборот в июле продемонстрировал снижение впервые с марта, когда контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал. Индикатор, разработанный The Wall Street Journal, опустился на 2,5% по сравнению с июнем с учетом сезонной корректировки. Индикатор, разработанный The Wall Street Journal, опустился на 2,5% по сравнению с июнем с учетом сезонной корректировки. Спад обусловлен... Спад обусловлен... читать дальше

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СК "ПетроИнжиниринг" установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-01 с офертой через 3 года объемом 500 млн рублей в размере 9,75% годовых, говорится в сообщении компании. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-12-го купонов. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-12-го купонов. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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Дефицит республиканского бюджета Белоруссии в 2022 году планируется на уровне 2,9-3 млрд белорусских рублей, или 1,6% ВВП, сообщил министр финансов Юрий Селиверстов. "К сожалению, от дефицита (бюджета), который сложился в этом году в текущей ситуации, нам не уйти. Хотя... "К сожалению, от дефицита (бюджета), который сложился в этом году в текущей ситуации, нам не уйти. Хотя... читать дальше

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Торги во вторник американский рынок акций начал повышением после сильного падения рынка днем ранее. Значение Dow Jones Industrial Average к 16:56 мск выросло на 0,9% и составляло 34272,54 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени поднялся на 0,7% - до 4389,93... Значение Dow Jones Industrial Average к 16:56 мск выросло на 0,9% и составляло 34272,54 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени поднялся на 0,7% - до 4389,93... читать дальше

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ООО "Мэйл.Ру Финанс" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 16 сентября с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 8,00-8,25%... Сбор заявок прошел 16 сентября с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 8,00-8,25%... читать дальше

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Бюджет РФ на следующий год сверстан исходя из предположения, что рекордные прибыли компаний и банков за текущий год принесут государству дополнительно свыше 0,5 трлн рублей посредством дивидендных платежей. В пояснительной записке к проекту бюджета на трехлетку, который... В пояснительной записке к проекту бюджета на трехлетку, который... читать дальше

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