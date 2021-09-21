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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 85,9351 руб.
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21 сентября 2021 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 85,9351 руб.

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21 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 476 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,9351 руб.

Минимальный курс евро составил 85,75 руб., максимальный - 86,07 руб. Было заключено 1768 сделок. Объем торгов составил 8984,35 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 85,925 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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