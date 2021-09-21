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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 105,1 млрд руб.
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21 сентября 2021 года 09:48
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 105,1 млрд руб.
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21 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 105,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 57,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Сегодняшние торги российский рынок акций начал неплохим ростом вслед за дорожающей нефтью после распродаж накануне. Фондовые рынки стран Западной Европы вчера существенно снизились, в том числе на новостях из Китая. Американские фондовые индексы также... читать дальше
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.21 сентября 2021 года 09:48
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 105,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.21 сентября 2021 года 09:45
Экспорт швейцарских часов в августе 2021 года практически достиг уровня августа 2019 года. В прошлом месяце показатель снизился на 0,4% по сравнению с допандемийным августом 2019 года и составил 1,519 млрд швейцарских франков, свидетельствуют данные Федерации швейцарской... читать дальше
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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 сентября составили по Российской Федерации 3407,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3227,9 млрд руб. На... читать дальше
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Программы льготного автокредитования и льготного лизинга в автопроме планируется распространить на электромобили, следует из опубликованных Минпромторгом проектов постановлений правительства. О том, что электромобили войдут в периметр действия программ льготного... читать дальше
.21 сентября 2021 года 09:19
Корпоративное кредитование в августе несколько замедлилось, увеличившись на 0,7% после значительного увеличения в июле на 1,5%, розничное немного ускорилось - рост на 2% против прироста на 1,8% в июле, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора. Регулятор... читать дальше
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Число диагностированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составляет 229 млн 53 тыс. 99, говорится в сообщении на сайте американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв, имеющих отношение к COVID-19, достигло... читать дальше
.21 сентября 2021 года 09:04
Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник после снижения почти на 1% по итогам предыдущей сессии. Цены демонстрируют рост впервые за три сессии. Поддержку котировкам оказывают признаки, что часть производственных мощностей в Мексиканском заливе не будет... читать дальше
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1 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-100 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
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Рынки акций Японии и Гонконга торгуются в "медвежьем" тренде, в то время как австралийский индекс растет. Биржи Южной Кореи и материкового Китая закрыты в связи с праздниками. В КНР отмечают осеннее равноденствие, а в Южной Корее - осенний праздник Чхусок. Гонконгский... читать дальше
.21 сентября 2021 года 08:49
Средства юрлиц в августе в российских банках показали существенный рост на 2,4% (или на 818 млрд руб.) против снижения в июле на 0,7%, средства физлиц выросли на 0,1% (или на 45 млрд руб.) по сравнению с ростом в июле на 0,5%, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского... читать дальше
.21 сентября 2021 года 08:42
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21 сентября 2021 года 08:35
Российские банки в январе-августе 2021 года получили 1,673 трлн рублей чистой прибыли, что в 1,8 раза выше результата за аналогичный период 2020 года (933 млрд рублей), следует из обзора ЦБ РФ о развитии банковского сектора. Чистая прибыль сектора в августе составила... читать дальше
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