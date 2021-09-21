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Сегодняшние торги российский рынок акций начал неплохим ростом вслед за дорожающей нефтью после распродаж накануне. Фондовые рынки стран Западной Европы вчера существенно снизились, в том числе на новостях из Китая. Фондовые рынки стран Западной Европы вчера существенно снизились, в том числе на новостях из Китая. Американские фондовые индексы также... Американские фондовые индексы также... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,24/74,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 33 коп., Cредний курс продажи...

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ЦБ РФ 17 сентября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,9 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 14,8 млрд рублей. В период с 7 сентября по 6 октября плановый совокупный объем покупки валюты Минфином -... В период с 7 сентября по 6 октября плановый совокупный объем покупки валюты Минфином -... читать дальше

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Доллар США умеренно повышается относительно евро и японской иены в ходе торгов во вторник, в центре внимания трейдеров на этой неделе находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Американский ЦБ на заседании, как ожидается, прольет свет на... Американский ЦБ на заседании, как ожидается, прольет свет на... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 105,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Экспорт швейцарских часов в августе 2021 года практически достиг уровня августа 2019 года. В прошлом месяце показатель снизился на 0,4% по сравнению с допандемийным августом 2019 года и составил 1,519 млрд швейцарских франков, свидетельствуют данные Федерации швейцарской... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 сентября составили по Российской Федерации 3407,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3227,9 млрд руб. На... На... читать дальше

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Программы льготного автокредитования и льготного лизинга в автопроме планируется распространить на электромобили, следует из опубликованных Минпромторгом проектов постановлений правительства. О том, что электромобили войдут в периметр действия программ льготного... О том, что электромобили войдут в периметр действия программ льготного... читать дальше

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Корпоративное кредитование в августе несколько замедлилось, увеличившись на 0,7% после значительного увеличения в июле на 1,5%, розничное немного ускорилось - рост на 2% против прироста на 1,8% в июле, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора. Регулятор... Регулятор... читать дальше

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Число диагностированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составляет 229 млн 53 тыс. 99, говорится в сообщении на сайте американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв, имеющих отношение к COVID-19, достигло... читать дальше

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Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник после снижения почти на 1% по итогам предыдущей сессии. Цены демонстрируют рост впервые за три сессии. Поддержку котировкам оказывают признаки, что часть производственных мощностей в Мексиканском заливе не будет... Поддержку котировкам оказывают признаки, что часть производственных мощностей в Мексиканском заливе не будет... читать дальше

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1 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-100 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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Рынки акций Японии и Гонконга торгуются в "медвежьем" тренде, в то время как австралийский индекс растет. Биржи Южной Кореи и материкового Китая закрыты в связи с праздниками. В КНР отмечают осеннее равноденствие, а в Южной Корее - осенний праздник Чхусок. Гонконгский... Гонконгский... читать дальше

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Средства юрлиц в августе в российских банках показали существенный рост на 2,4% (или на 818 млрд руб.) против снижения в июле на 0,7%, средства физлиц выросли на 0,1% (или на 45 млрд руб.) по сравнению с ростом в июле на 0,5%, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского... читать дальше

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В сентябре индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), продемонстрировал повышение впервые за пять месяцев. Индикатор поднялся до 76 пунктов по сравнению с 75 пунктов месяцем... читать дальше

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