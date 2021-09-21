.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале до 10,5%
Росстат незначительно повысил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале - до 10,5% с объявленного ранее 10,3%. Относительно 2-го квартала доковидного 2019 года экономика в апреле-июне увеличилась на 1,9%
 
Профицит бюджета РФ в 2022 году составит 1,41 трлн руб.
Правительство России сегодня на заседании рассмотрит прогноз социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, сообщила пресс-служба кабинета министров. Одновременно уточняется и макропрогноз на текущий 2021...
 
Банки на 90% использовали средства на льготную ипотеку
Доля льготных ипотечных госпрограмм в общем объеме кредитования на покупку квартир в новостройках устойчиво превышает 80%, сказал "Известиям" директор подразделения "Государственные программы в жилищной сфере" ДОМ.РФ Виталий Насонов. "В рамках...
 
Число ресторанов в Москве выросло несмотря на пандемию
В 2020 г. количество ресторанов, баров и кафе в столице увеличилось на 9,2% по сравнению с предыдущим годом – до 10 916 точек. Росстат подсчитывает количество заведений на основе данных, предоставленных муниципалитетами, пояснил представитель...
 
21 сентября 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
21 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
15:30 Баланс счета текущих операций США II квартал 2021
15:30 Новостройки и разрешения на строительство в США Август 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
21 сентября 2021 года 10:03
Рынок акций РФ начал торги на позитиве
Сегодняшние торги российский рынок акций начал неплохим ростом вслед за дорожающей нефтью после распродаж накануне.

Фондовые рынки стран Западной Европы вчера существенно снизились, в том числе на новостях из Китая.

Американские фондовые индексы также...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 72,24/74,47 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,24/74,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 33 коп., Cредний курс продажи...
.
21 сентября 2021 года 10:01
Банк России 17 сентября купил валюту на 14,9 млрд руб.
ЦБ РФ 17 сентября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,9 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 14,8 млрд рублей.

В период с 7 сентября по 6 октября плановый совокупный объем покупки валюты Минфином -...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 09:53
Доллар дешевеет к евро и фунту, растет к иене
Доллар США умеренно повышается относительно евро и японской иены в ходе торгов во вторник, в центре внимания трейдеров на этой неделе находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Американский ЦБ на заседании, как ожидается, прольет свет на...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 09:48
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 105,1 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 105,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
21 сентября 2021 года 09:45
Экспорт швейцарских часов в январе-августе вырос на 0,7% по сравнению с допандемийным 2019 годом
Экспорт швейцарских часов в августе 2021 года практически достиг уровня августа 2019 года. В прошлом месяце показатель снизился на 0,4% по сравнению с допандемийным августом 2019 года и составил 1,519 млрд швейцарских франков, свидетельствуют данные Федерации швейцарской...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3407,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 765,94 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 сентября составили по Российской Федерации 3407,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3227,9 млрд руб.

На...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 09:26
Минпромторг предложил распространить программы господдержки спроса на электромобили
Программы льготного автокредитования и льготного лизинга в автопроме планируется распространить на электромобили, следует из опубликованных Минпромторгом проектов постановлений правительства.

О том, что электромобили войдут в периметр действия программ льготного...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 09:19
Банки РФ в августе увеличил корпоративный кредитный портфель на 0,7%, розничный - на 2%
Корпоративное кредитование в августе несколько замедлилось, увеличившись на 0,7% после значительного увеличения в июле на 1,5%, розничное немного ускорилось - рост на 2% против прироста на 1,8% в июле, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Регулятор...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 09:11
Число заражений COVID-19 в мире превысило 229 млн
Число диагностированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составляет 229 млн 53 тыс. 99, говорится в сообщении на сайте американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв, имеющих отношение к COVID-19, достигло...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 09:04
Цены на нефть растут после трех сессий снижения
Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник после снижения почти на 1% по итогам предыдущей сессии. Цены демонстрируют рост впервые за три сессии.

Поддержку котировкам оказывают признаки, что часть производственных мощностей в Мексиканском заливе не будет...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 09:02
ВТБ разместит 22 сентября однодневные бонды серии КС-4-100 на 50 млрд рублей
1 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-100 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 08:55
Фондовые рынки Японии и Гонконга торгуются в минусе, австралийский рынок растет
Рынки акций Японии и Гонконга торгуются в "медвежьем" тренде, в то время как австралийский индекс растет. Биржи Южной Кореи и материкового Китая закрыты в связи с праздниками. В КНР отмечают осеннее равноденствие, а в Южной Корее - осенний праздник Чхусок.

Гонконгский...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 08:49
Средства юрлиц в российских банках в августе выросли на 2,4%, физлиц - на 0,1%
Средства юрлиц в августе в российских банках показали существенный рост на 2,4% (или на 818 млрд руб.) против снижения в июле на 0,7%, средства физлиц выросли на 0,1% (или на 45 млрд руб.) по сравнению с ростом в июле на 0,5%, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 08:42
Доверие американских стройкомпаний в сентябре выросло вопреки прогнозам
В сентябре индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), продемонстрировал повышение впервые за пять месяцев. Индикатор поднялся до 76 пунктов по сравнению с 75 пунктов месяцем...    читать дальше
.
21 сентября 2021 года 08:35
ЦБ повысил прогноз по прибыли банков РФ на 2021 до рекордных 2,5 трлн руб.
Российские банки в январе-августе 2021 года получили 1,673 трлн рублей чистой прибыли, что в 1,8 раза выше результата за аналогичный период 2020 года (933 млрд рублей), следует из обзора ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Чистая прибыль сектора в августе составила...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.