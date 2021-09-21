21 сентября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|II квартал 2021
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Август 2021
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21 сентября 2021 года 10:03
Сегодняшние торги российский рынок акций начал неплохим ростом вслед за дорожающей нефтью после распродаж накануне.
Фондовые рынки стран Западной Европы вчера существенно снизились, в том числе на новостях из Китая.
Американские фондовые индексы также... читать дальше
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21 сентября 2021 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,24/74,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 33 коп., Cредний курс продажи...
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21 сентября 2021 года 10:01
ЦБ РФ 17 сентября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,9 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 14,8 млрд рублей.
В период с 7 сентября по 6 октября плановый совокупный объем покупки валюты Минфином -... читать дальше
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21 сентября 2021 года 09:53
Доллар США умеренно повышается относительно евро и японской иены в ходе торгов во вторник, в центре внимания трейдеров на этой неделе находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Американский ЦБ на заседании, как ожидается, прольет свет на... читать дальше
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21 сентября 2021 года 09:48
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 105,1 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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21 сентября 2021 года 09:45
Экспорт швейцарских часов в августе 2021 года практически достиг уровня августа 2019 года. В прошлом месяце показатель снизился на 0,4% по сравнению с допандемийным августом 2019 года и составил 1,519 млрд швейцарских франков, свидетельствуют данные Федерации швейцарской... читать дальше
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21 сентября 2021 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 сентября составили по Российской Федерации 3407,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3227,9 млрд руб.
На... читать дальше
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21 сентября 2021 года 09:26
Программы льготного автокредитования и льготного лизинга в автопроме планируется распространить на электромобили, следует из опубликованных Минпромторгом проектов постановлений правительства.
О том, что электромобили войдут в периметр действия программ льготного... читать дальше
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21 сентября 2021 года 09:19
Корпоративное кредитование в августе несколько замедлилось, увеличившись на 0,7% после значительного увеличения в июле на 1,5%, розничное немного ускорилось - рост на 2% против прироста на 1,8% в июле, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.
Регулятор... читать дальше
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21 сентября 2021 года 09:11
Число диагностированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составляет 229 млн 53 тыс. 99, говорится в сообщении на сайте американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв, имеющих отношение к COVID-19, достигло... читать дальше
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21 сентября 2021 года 09:04
Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник после снижения почти на 1% по итогам предыдущей сессии. Цены демонстрируют рост впервые за три сессии.
Поддержку котировкам оказывают признаки, что часть производственных мощностей в Мексиканском заливе не будет... читать дальше
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21 сентября 2021 года 09:02
1 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-100 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
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21 сентября 2021 года 08:55
Рынки акций Японии и Гонконга торгуются в "медвежьем" тренде, в то время как австралийский индекс растет. Биржи Южной Кореи и материкового Китая закрыты в связи с праздниками. В КНР отмечают осеннее равноденствие, а в Южной Корее - осенний праздник Чхусок.
Гонконгский... читать дальше
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21 сентября 2021 года 08:49
Средства юрлиц в августе в российских банках показали существенный рост на 2,4% (или на 818 млрд руб.) против снижения в июле на 0,7%, средства физлиц выросли на 0,1% (или на 45 млрд руб.) по сравнению с ростом в июле на 0,5%, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского... читать дальше
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21 сентября 2021 года 08:42
В сентябре индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), продемонстрировал повышение впервые за пять месяцев. Индикатор поднялся до 76 пунктов по сравнению с 75 пунктов месяцем... читать дальше
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21 сентября 2021 года 08:35
Российские банки в январе-августе 2021 года получили 1,673 трлн рублей чистой прибыли, что в 1,8 раза выше результата за аналогичный период 2020 года (933 млрд рублей), следует из обзора ЦБ РФ о развитии банковского сектора.
Чистая прибыль сектора в августе составила... читать дальше
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