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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 21 сентября в размере 85,8785 руб.
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20 сентября 2021 года 13:48

ЦБ РФ установил курс евро с 21 сентября в размере 85,8785 руб.

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20 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 85,8785 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,71 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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Сбор заявок на бонды прошел 20 сентября с 11:00 до...    читать дальше
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20 сентября 2021 года 20:00
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20 сентября 2021 года 19:45
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20 сентября 2021 года 19:15
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20 сентября 2021 года 19:15
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20 сентября 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3221 руб.
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Минимальный курс юаня составил 11,2656 руб., максимальный - 11,357 руб. Было заключено 436 сделок....    читать дальше
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20 сентября 2021 года 18:57
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20 сентября 2021 года 18:47
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20 сентября 2021 года 18:39
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20 сентября 2021 года 18:31
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20 сентября 2021 года 18:23
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"Основные параметры прогноза необходимо разработать уже к...    читать дальше
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20 сентября 2021 года 18:16
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20 сентября 2021 года 18:09
Добыча нефти в Китае в январе-августе выросла на 1,5%
Китай в январе-августе увеличил добычу нефти на 1,5% относительно аналогичного периода годом ранее - до 130,15 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). В прошлом месяце производство выросло на 2,3% и достигло 16,65 млн тонн....    читать дальше
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20 сентября 2021 года 18:00
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7997 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3565 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,8525 руб., максимальный - 73,58 руб. Было...    читать дальше
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20 сентября 2021 года 17:56
Акции "Иркутскэнерго" ждёт делистинг с "Московской биржи"
Акции ПАО "Иркутскэнерго" в будущем ждёт делистинг с "Московской биржи", заявил журналистам гендиректор АО "Евросибэнерго" (основной акционер компании) Михаил Хардиков. "Делистинг - это определенное будущее для акций "Иркутскэнерго". У них нет публичной истории, нет торгов", -...    читать дальше
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20 сентября 2021 года 17:42
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Почти 40% топ-менеджеров не получили бонусы...    читать дальше
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