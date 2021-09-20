ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 сентября в размере 73,3315 руб.

20 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 73,3315 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 77,13 коп.

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ФК "КарМани" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии объемом 400 млн рублей в размере 12,75% годовых, говорится в сообщении компании. К ставке 1-го купона приравнены ставки остальных купонов. К ставке 1-го купона приравнены ставки остальных купонов. Сбор заявок на бонды прошел 20 сентября с 11:00 до... Сбор заявок на бонды прошел 20 сентября с 11:00 до... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций АО "Бизнес-Недвижимость" серии 001Р-01, говорится в сообщении биржи. Согласно изменениям, выплата 5-го купона состоится в 5-й рабочий день с даты регистрации биржей изменений, 6-го купона - 26... Согласно изменениям, выплата 5-го купона состоится в 5-й рабочий день с даты регистрации биржей изменений, 6-го купона - 26... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 62852,589 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1101,908 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4951 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,9812 руб. Минимальный курс евро составил 85,425 руб., максимальный - 86,3325 руб. Было заключено 7128 сделок.... Минимальный курс евро составил 85,425 руб., максимальный - 86,3325 руб. Было заключено 7128 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7205 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3778 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,8825 руб., максимальный - 73,6 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,8825 руб., максимальный - 73,6 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 645 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3221 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2656 руб., максимальный - 11,357 руб. Было заключено 436 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,2656 руб., максимальный - 11,357 руб. Было заключено 436 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением негативного настроя на внешних фондовых и сырьевых площадках в преддверии заседания Федрезерва США и на фоне негативных сигналов из Китая. Лидировали в откате акции металлургов во главе с "Мечелом" из-за ожиданий роста НДПИ... читать дальше

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Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу "Московская биржа") с 27 сентября начнет принимать ценные бумаги иностранных компаний в качестве обеспечения по сделкам на рынках "Московской биржи", говорится в сообщении торговой площадки. Список бумаг, принимаемых... Список бумаг, принимаемых... читать дальше

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Курс биткойна снижается на фоне волны распродажи на финансовых рынках из-за опасений по поводу растущих проблем китайского застройщика China Evergrande Group. Стоимость биткойна в понедельник рухнула на 8,1% и составляет $43442, согласно данным MarketWatch. Ранее она опускалась... читать дальше

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АО "Почта России" планирует нарастить уставный капитал на 200 млрд рублей с нынешних 15,75 млрд рублей, разместив в пользу государства 200 млн акций номиналом 1 тыс. рублей, говорится в сообщении компании. Государство в качестве оплаты акций допэмиссии внесет в... Государство в качестве оплаты акций допэмиссии внесет в... читать дальше

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Прогноз возможностей и рисков декарбонизации для российской экономики, который станет базой для операционного плана действий правительства, разработают до 1 октября, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "Основные параметры прогноза необходимо разработать уже к... "Основные параметры прогноза необходимо разработать уже к... читать дальше

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ООО "Транспортная концессионная компания" установило ставку 3-го купона облигаций класса А3 на уровне 10,012% годовых, говорится в сообщении эмитента. Компания в сентябре 2019 года полностью разместило облигации класса "А3" объемом 1,374 млрд рублей. Ставка 1-го купона... Компания в сентябре 2019 года полностью разместило облигации класса "А3" объемом 1,374 млрд рублей. Ставка 1-го купона... читать дальше

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Китай в январе-августе увеличил добычу нефти на 1,5% относительно аналогичного периода годом ранее - до 130,15 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). В прошлом месяце производство выросло на 2,3% и достигло 16,65 млн тонн.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7997 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3565 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,8525 руб., максимальный - 73,58 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,8525 руб., максимальный - 73,58 руб. Было... читать дальше

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Акции ПАО "Иркутскэнерго" в будущем ждёт делистинг с "Московской биржи", заявил журналистам гендиректор АО "Евросибэнерго" (основной акционер компании) Михаил Хардиков. "Делистинг - это определенное будущее для акций "Иркутскэнерго". У них нет публичной истории, нет торгов", -... читать дальше

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Зарплата главных исполнительных директоров компаний, входящих в британский индекс FTSE 250, упала почти на одну пятую за последний финансовый год в связи с сокращением бонусов и заморозки выплат в период пандемии коронавируса. Почти 40% топ-менеджеров не получили бонусы... Почти 40% топ-менеджеров не получили бонусы... читать дальше

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