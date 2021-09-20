Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 57,7 млрд руб.

20 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 57,7 млрд руб.

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Белоруссии в иностранной и национальной валюте на уровне "B/B" с "негативным" прогнозом. "Перспективы экономики Белоруссии хрупкие, и страна... "Перспективы экономики Белоруссии хрупкие, и страна... читать дальше

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Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2022 году, говорится в сообщении на сайте кабинета министров. В новом году 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено... В новом году 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 64,35 пункта (1,595%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3970,82 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 38,73 пункта (2,219%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 38,73 пункта (2,219%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 57,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Спотовая цена газа в Европе в понедельник утром возобновила рост после традиционной коррекции в конце недели. Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром достигла 70,57 евро за МВт.ч, или $855 за тысячу кубометров,... Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром достигла 70,57 евро за МВт.ч, или $855 за тысячу кубометров,... читать дальше

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Сегодняшние торги российский рынок акций начал существенным падением фондовых индикаторов из-за ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют нефть и металлы) в преддверии заседания Федрезерва США и на фоне негативных сигналов из Китая. По итогам торгов в... По итогам торгов в... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,88/74,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи...

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"Росгеология" планирует получить в 2021-2022 годах контракты на 32 млрд рублей, говорится в презентации компании к выпуску облигаций. Как ожидается, 97% из них будут номинированы в рублях. Как ожидается, 97% из них будут номинированы в рублях. Компания прогнозирует чистые поступления по контрактам в размере 8 млрд... Компания прогнозирует чистые поступления по контрактам в размере 8 млрд... читать дальше

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Минфин обозначил майнингу объемы дополнительных выплат в бюджет 2022 года по отраслям: компании черной металлургии и производители коксующегося угля должны обеспечить 130 млрд рублей, цветная металлургия - 23 млрд рублей, отрасль минеральных удобрений - 10 млрд рублей, пишут... читать дальше

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Совокупное состояние 25 богатейших семей мира за последний год увеличилось на $312 млрд (22%) - до $1,7 трлн, благодаря подъему фондовых рынков и доступности ликвидности, свидетельствуют данные Bloomberg. Лидером рейтинга Bloomberg Billionaires четвертый год подряд... Лидером рейтинга Bloomberg Billionaires четвертый год подряд... читать дальше

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Россия может предложить Армении реализацию перспективных инвестиционных проектов как в самой республике, так и в Закавказье в целом, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "За январь-июль 2021 года рост товарооборота между Арменией и Россией составил 17,2%. Есть... "За январь-июль 2021 года рост товарооборота между Арменией и Россией составил 17,2%. Есть... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 сентября составили по Российской Федерации 3461,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3277 млрд руб. На... На... читать дальше

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Число диагностированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составляет 228 млн 502 тыс. 47, говорится в сообщении на сайте американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв, имеющих отношение к... С начала распространения вируса число жертв, имеющих отношение к... читать дальше

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0 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-99 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США дорожает относительно евро и фунта стерлингов, но ослабляется в паре с иеной. Внимание трейдеров на этой неделе приковано к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС), на котором американский ЦБ, как ожидается, прольет свет на... Внимание трейдеров на этой неделе приковано к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС), на котором американский ЦБ, как ожидается, прольет свет на... читать дальше

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Итоги квартального пересмотра индексов FTSE и MVIS вступают в силу сегодня. Результаты квартального пересмотра индексов FTSE были объявлены 20 августа после закрытия торгов, а индексов MVIS - 10 сентября после закрытия торгов. В сегмент компаний малой рыночной... В сегмент компаний малой рыночной... читать дальше

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