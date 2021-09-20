20 сентября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Август 2021
Это автоматическое сообщение.
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20 сентября 2021 года 10:32
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Белоруссии в иностранной и национальной валюте на уровне "B/B" с "негативным" прогнозом.
"Перспективы экономики Белоруссии хрупкие, и страна... читать дальше
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20 сентября 2021 года 10:24
Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2022 году, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.
В новом году 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено... читать дальше
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20 сентября 2021 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 64,35 пункта (1,595%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3970,82 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 38,73 пункта (2,219%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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20 сентября 2021 года 10:17
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 57,7 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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20 сентября 2021 года 10:11
Спотовая цена газа в Европе в понедельник утром возобновила рост после традиционной коррекции в конце недели.
Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром достигла 70,57 евро за МВт.ч, или $855 за тысячу кубометров,... читать дальше
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20 сентября 2021 года 10:03
Сегодняшние торги российский рынок акций начал существенным падением фондовых индикаторов из-за ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют нефть и металлы) в преддверии заседания Федрезерва США и на фоне негативных сигналов из Китая.
По итогам торгов в... читать дальше
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20 сентября 2021 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,88/74,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи...
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20 сентября 2021 года 09:57
"Росгеология" планирует получить в 2021-2022 годах контракты на 32 млрд рублей, говорится в презентации компании к выпуску облигаций.
Как ожидается, 97% из них будут номинированы в рублях.
Компания прогнозирует чистые поступления по контрактам в размере 8 млрд... читать дальше
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20 сентября 2021 года 09:49
Минфин обозначил майнингу объемы дополнительных выплат в бюджет 2022 года по отраслям: компании черной металлургии и производители коксующегося угля должны обеспечить 130 млрд рублей, цветная металлургия - 23 млрд рублей, отрасль минеральных удобрений - 10 млрд рублей, пишут... читать дальше
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20 сентября 2021 года 09:42
Совокупное состояние 25 богатейших семей мира за последний год увеличилось на $312 млрд (22%) - до $1,7 трлн, благодаря подъему фондовых рынков и доступности ликвидности, свидетельствуют данные Bloomberg.
Лидером рейтинга Bloomberg Billionaires четвертый год подряд... читать дальше
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20 сентября 2021 года 09:34
Россия может предложить Армении реализацию перспективных инвестиционных проектов как в самой республике, так и в Закавказье в целом, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"За январь-июль 2021 года рост товарооборота между Арменией и Россией составил 17,2%. Есть... читать дальше
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20 сентября 2021 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 сентября составили по Российской Федерации 3461,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3277 млрд руб.
На... читать дальше
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20 сентября 2021 года 09:19
Число диагностированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составляет 228 млн 502 тыс. 47, говорится в сообщении на сайте американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса число жертв, имеющих отношение к... читать дальше
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20 сентября 2021 года 09:09
0 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-99 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
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20 сентября 2021 года 09:09
В ходе сегодняшних торгов доллар США дорожает относительно евро и фунта стерлингов, но ослабляется в паре с иеной.
Внимание трейдеров на этой неделе приковано к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС), на котором американский ЦБ, как ожидается, прольет свет на... читать дальше
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20 сентября 2021 года 09:04
Итоги квартального пересмотра индексов FTSE и MVIS вступают в силу сегодня. Результаты квартального пересмотра индексов FTSE были объявлены 20 августа после закрытия торгов, а индексов MVIS - 10 сентября после закрытия торгов.
В сегмент компаний малой рыночной... читать дальше
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