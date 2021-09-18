Явка на онлайн-голосование на выборах в Госдуму в семи регионах страны составляет от 73% до 80%, сообщил член Центризбиркома Павел Андреев. "Явка по ДЭГ (...) порядка 73-80% по разным регионам", - сказал Андреев в информационном центре ЦИК РФ. Согласно утвержденному ЦИК... Согласно утвержденному ЦИК... читать дальше

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Технический пуск участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" состоялся сегодня при участии мэра Москвы Сергея Собянина. "В течение последней недели мы завершили строительство трёх участков Большой кольцевой линии... "В течение последней недели мы завершили строительство трёх участков Большой кольцевой линии... читать дальше

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Парковка в Москве: поиск места чуть быстрее и продолжительность стоянки чуть дольше, чем до пандемии, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Ситуация с парковкой в Москве в пределах ТТК в сентябре 2021 года практически аналогична... Ситуация с парковкой в Москве в пределах ТТК в сентябре 2021 года практически аналогична... читать дальше

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Оптовые цены на красную икру сейчас на 10% ниже, чем в тот же период прошлого года, рассказал в интервью "Российской газете" глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, российские рыбаки уже выловили 510 тыс. тонн горбуши и других тихоокеанских лососей. Это на 90% больше,... читать дальше

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Число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, составило 4 млн 694,102 тыс. человек. В общей сложности на планете за все время пандемии зафиксировали 228 млн 474,057 млн случаев заражения, сообщает сегодня портал Worldometer. Более 205,049 млн... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 тыс. 329 случаев, умерли за сутки 799 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Газпромбанк, владевший 9,35% обыкновенных акций "Мечела", вышел из капитала компании, следует из сообщения эмитента. Изменение доли произошло 6 сентября. На закрытие торгов предыдущего дня такой пакет стоил 4,5 млрд рублей. Акции "Мечела" за последний месяц подорожали... Изменение доли произошло 6 сентября. На закрытие торгов предыдущего дня такой пакет стоил 4,5 млрд рублей. Акции "Мечела" за последний месяц подорожали... читать дальше

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Мир находится на пути к катастрофическому потеплению, предупредил вчера генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сославшись на доклад Рамочной конвенции ООН об изменении климата. "Мир находится на катастрофическом пути к потеплению на 2,7 градуса", - отметил он в своем... читать дальше

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Внутренний прогноз Европейского центрального банка (ЕЦБ), который не был обнародован, предполагает, что инфляция в еврозоне может достичь 2-процентного целевого показателя к 2025 году, пишет газета Financial Times. Это позволяет предположить, что ЕЦБ поднимет ставку по... Это позволяет предположить, что ЕЦБ поднимет ставку по... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает необходимым внести изменения в постановление правительства РФ о допустимых условиях соглашений между банками и страховщиками, новации направлены на обеспечение справедливой конкуренции между финансовыми институтами и защиту... читать дальше

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"Газпром" поставляет европейским потребителями все, что обязан по контактам. Также стремится по мере возможности покрывать и дополнительный спрос, заявили журналистам в управлении информации "Газпрома". Ранее из Брюсселя пришла информация, что группа депутатов... Ранее из Брюсселя пришла информация, что группа депутатов... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 сентября, составляет 72,5602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,73 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 сентября, составляет 85,4614 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 сентября, составляет 85,4614 руб. По сравнению...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 63954,497 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 333,381 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1860 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,4882 руб. Минимальный курс евро составил 85,2975 руб., максимальный - 85,67 руб. Было заключено 5779... Минимальный курс евро составил 85,2975 руб., максимальный - 85,67 руб. Было заключено 5779... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 61 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2575 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2201 руб., максимальный - 11,28 руб. Было заключено 422 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,2201 руб., максимальный - 11,28 руб. Было заключено 422 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1614 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6383 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,465 руб., максимальный - 72,8925 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,465 руб., максимальный - 72,8925 руб. Было... читать дальше

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