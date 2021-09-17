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17 сентября 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 72,6383 руб.
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17 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1614 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6383 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,465 руб., максимальный - 72,8925 руб. Было заключено 32103 сделки. Объем торгов составил 139722,26 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,81 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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