17 сентября 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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17 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 20.09 по 26.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|20.09.2021
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Август 2021
|21.09.2021
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|II квартал 2021
|21.09.2021
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Август 2021
|22.09.2021
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Июль 2021
|22.09.2021
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Сентябрь 2021
|22.09.2021
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Август 2021
|22.09.2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 11 по 17 сентября
|22.09.2021
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Сентябрь 2021
|23.09.2021
|14:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Сентябрь 2021
|23.09.2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 05 по 11 сентября
|23.09.2021
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Июль 2021
|23.09.2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 29 августа по 04 сентября
|23.09.2021
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Август 2021
|24.09.2021
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Сентябрь 2021
|24.09.2021
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Сентябрь 2021
|24.09.2021
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Сентябрь 2021
|24.09.2021
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Август 2021
|24.09.2021
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Август 2021
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17 сентября 2021 года 19:55
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1860 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,4882 руб.
Минимальный курс евро составил 85,2975 руб., максимальный - 85,67 руб. Было заключено 5779... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1614 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6383 руб.
Минимальный курс доллара США составил 72,465 руб., максимальный - 72,8925 руб. Было... читать дальше
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Минимальный курс юаня составил 11,2201 руб., максимальный - 11,28 руб. Было заключено 422 сделки.... читать дальше
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17 сентября 2021 года 19:00
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Он... читать дальше
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17 сентября 2021 года 18:54
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"Повышение... читать дальше
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17 сентября 2021 года 17:15
В течение ближайшей недели с 20.09 по 26.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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17 сентября 2021 года 17:09
ЦБ РФ в перспективе хочет распространить на физических лиц действие платформы "Знай своего клиента" после того, как обкатает ее на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья... читать дальше
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17 сентября 2021 года 17:00
В понедельник, 20 сентября, в Японии праздник - День уважения старости.
В четверг, 23 сентября, в Японии праздник - День осеннего равноденствия.
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