Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

17 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 20.09 по 26.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 63954,497 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 333,381 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1860 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,4882 руб. Минимальный курс евро составил 85,2975 руб., максимальный - 85,67 руб. Было заключено 5779... Минимальный курс евро составил 85,2975 руб., максимальный - 85,67 руб. Было заключено 5779... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1614 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6383 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,465 руб., максимальный - 72,8925 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,465 руб., максимальный - 72,8925 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 61 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2575 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2201 руб., максимальный - 11,28 руб. Было заключено 422 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,2201 руб., максимальный - 11,28 руб. Было заключено 422 сделки.... читать дальше

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Решение для борьбы с телефонным мошенничеством есть, надо работать над проблемой хищения средств через финансовые пирамиды и мошеннические объявления в интернет-сервисах, считает директор департамента информационной безопасности Тинькофф банка Дмитрий Гадарь. Он... Он... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в пятницу снижением индексов МосБиржи и РТС вслед за нефтью, дополнительную неопределенность создавала проблема пандемии. В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai... В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai... читать дальше

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Цены на нефть снижаются в пятницу на фоне постепенного восстановления производства нефти и нефтепродуктов американскими компаниям в регионе, пострадавшем от урагана "Ида". Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск... Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг "Газпрома" в иностранной валюте на уровне "BBB-/стабильный". Долгосрочный рейтинг в национальной валюте был подтвержден на уровне "BBB", причем его прогноз изменен на "стабильный" с... Долгосрочный рейтинг в национальной валюте был подтвержден на уровне "BBB", причем его прогноз изменен на "стабильный" с... читать дальше

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Центральный банк РФ исходит из того, что криптовалюта из-за своей волатильности покупается гражданами не в качестве инвестиционного инструмента, а с возможной целью проведения анонимных расчетов, этим и вызвано повышенное внимание регулятора, заявил директор департамента... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1144 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,5567 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,43 руб., максимальный - 72,7225 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,43 руб., максимальный - 72,7225 руб. Было... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в сентябре вырос до 71 пункта (70,3 пункта в августе), свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса в сентябре до 72 пунктов,... Аналитики в среднем ожидали повышения индекса в сентябре до 72 пунктов,... читать дальше

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Фондовые индексы США, открывшие торги в пятницу в небольшом минусе, усилили снижение после публикации статданных, показавших менее значительное, чем ожидалось, увеличение потребительского доверия в стране. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:25... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:25... читать дальше

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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) повысил учетную ставку на 25 б.п. - до 6,5%, говорится в заявлении банка. Нижний порог процентного коридора повышен до 6% с 5,75%, верхний - до 7% с 6,75%. Нижний порог процентного коридора повышен до 6% с 5,75%, верхний - до 7% с 6,75%. Данное решение вступило в силу с 17 сентября. Данное решение вступило в силу с 17 сентября. "Повышение... "Повышение... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 20.09 по 26.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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ЦБ РФ в перспективе хочет распространить на физических лиц действие платформы "Знай своего клиента" после того, как обкатает ее на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья... читать дальше

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В понедельник, 20 сентября, в Японии праздник - День уважения старости. В четверг, 23 сентября, в Японии праздник - День осеннего равноденствия. В четверг, 23 сентября, в Японии праздник - День осеннего равноденствия. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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