Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 85,4518 руб.

Минимальный курс евро составил 85,2625 руб., максимальный - 85,605 руб. Было заключено 2943 сделки. Объем торгов составил 15506,6 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 85,5025 руб. за евро.

17 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1289 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,4518 руб.

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Федеральная резервная система (ФРС) пересмотрит внутренние правила, регулирующие финансовую деятельность членов руководства ЦБ, после того как стало известно, что главы Федеральных резервных банков Далласа и Бостона Роберт Каплан и Эрик Розенгрен вели активную торговлю акциями,... читать дальше

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В понедельник, 20 сентября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50,06 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 20 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 2,25 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 20 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций на общую сумму $82,13 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Банк России фиксирует снижение роста доли социальной инженерии с использованием телефонного мошенничества, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в рамках Международного банковского форума в Сочи, организованного Ассоциацией банков... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1289 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,4518 руб. Минимальный курс евро составил 85,2625 руб., максимальный - 85,605 руб. Было заключено 2943... Минимальный курс евро составил 85,2625 руб., максимальный - 85,605 руб. Было заключено 2943... читать дальше

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ВТБ планирует в конце этого - начале следующего года закрыть сделку по размещению выпуска ипотечных облигаций с гарантией "ДОМ.РФ" на сумму более 100 млрд рублей, рассказал "Интерфаксу" руководитель управления секьюритизации "ВТБ Капитала" Андрей Сучков в кулуарах конференции... читать дальше

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ЦБ РФ с 18 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4120,07 (-28,52) руб./грамм; на серебро - 53,68 (-0,98) руб./грамм; на платину - 2213,89 (+20,19) руб./грамм; на палладий - 4770,7 (+38,64) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона завершили неделю на позитивной ноте, в минусе закрылся только австралийский рынок. "В целом настроение на рынках остается немного мрачным, поскольку инвесторы разрываются между подходом "покупай на спаде",... "В целом настроение на рынках остается немного мрачным, поскольку инвесторы разрываются между подходом "покупай на спаде",... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,09 пункта (0,101%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4041,01 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4054,28 (+0,23%) пункта, минимальное - 4027,64... читать дальше

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Нефтяные цены снижаются сегодня на фоне постепенного восстановления производства нефти и нефтепродуктов американскими компаниям в регионе, пострадавшем от урагана "Ида". В то же время цены как на Brent, так и на WTI, завершают неделю ростом более чем на... В то же время цены как на Brent, так и на WTI, завершают неделю ростом более чем на... читать дальше

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Перерегистрация ПАО "Газпром" как налогоплательщика в Санкт-Петербург, состоявшаяся в августе, даст бюджету города почти 60 млрд рублей в 2021-2022 годах. Часть этих денег будет направлена на строительство метрополитена. На встрече с губернатором Петербурга Александром... На встрече с губернатором Петербурга Александром... читать дальше

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Сбербанк России с 20 по 24 сентября будет принимать заявки инвесторов на 10-летние субординированные облигации серии 002СУБ-03R объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона около 8,50% годовых, что... Ориентир ставки 1-го купона около 8,50% годовых, что... читать дальше

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Спрос на нефть не вернется на допандемийный уровень раньше 2035 года, заявил представитель китайской энергетической госкомпании CNPC Лю Рукуань в ходе заседания Международного делового конгресса. По его мнению. пик потребления нефти будет достигнут в 2035 году, "Мы... "Мы... читать дальше

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Пассажиропоток петербургского аэропорта "Пулково" по итогам января-августа 2021 года составил 11,6 млн человек, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта). Ранее сообщалось, что аэропорт "Пулково" в январе-августе 2020 года... Ранее сообщалось, что аэропорт "Пулково" в январе-августе 2020 года... читать дальше

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Минфин РФ задумался о повышении доли прибыли, направляемой госбанками на дивиденды: раз у них есть свободные ресурсы для развития экосистем и покупки других непрофильных активов, не лучше ли поделиться ими с бюджетом, задался вопросом на банковском форуме в Сочи глава... читать дальше

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