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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2533 руб.
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17 сентября 2021 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2533 руб.
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17 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2533 руб. Минимальный курс юаня составил 11,24 руб., максимальный - 11,2889 руб. Было заключено 140 сделок. Объем торгов составил 489,29 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,257 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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