17 сентября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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17 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Июль 2021
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Август 2021
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Июль 2021
|11:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|Июль 2021
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Август 2021
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Июль 2021
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Сентябрь 2021
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17 сентября 2021 года 09:43
Федеральная торговая комиссия (FTC) США отозвала рекомендации, принятые только в прошлом году, относительно того, как нужно рассматривать так называемые вертикальные слияния компаний, то есть объединения компаний, которые не конкурируют друг с другом напрямую. Это является... читать дальше
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17 сентября 2021 года 09:34
Курс американского доллара в пятницу снижается к евро и фунту, растет к иене. Между тем долларовый индекс продолжает оставаться близко к максимуму за последние три недели после того, как опубликованные в четверг данные показали неожиданный рост розничных продаж в США, отмечает... читать дальше
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17 сентября 2021 года 09:32
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "АлтынГолд Финанс" серии БО-01 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер – 4B02-01-00040-L.
Параметры выпуска пока не... читать дальше
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17 сентября 2021 года 09:28
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 сентября составили по Российской Федерации 3319,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3132,4 млрд руб.
На... читать дальше
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17 сентября 2021 года 09:22
Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Техно лизинг" серии 001Р-05 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-00455-R-001P. Параметры займа пока не... читать дальше
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17 сентября 2021 года 09:22
Банк России, который владеет 11,8% в "Московской бирже", не планирует продавать свою долю в компании, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью РБК.
Мегарегулятору не раз указывали на конфликт интересов при владении финансовыми организациями и... читать дальше
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17 сентября 2021 года 09:18
осковская биржа" зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ИСК "ПетроИнжиниринг" серии 001P-01 с офертой через 3 года объемом не более 500 млн рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен регистрационный... читать дальше
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17 сентября 2021 года 09:17
"Московская биржа" зарегистрировала два выпуска облигаций ПАО "Нижнекамскнефтехим" серий 001P-02 и 001P-03 и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-02-00096-A-001P и... читать дальше
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17 сентября 2021 года 09:15
Всемирный банк прекращает выпуск рейтинга Doing Business. Как говорится в сообщении ВБ, решение о судьбе Doing Business принял менеджмент группы, изучив случаи искажения данных за предыдущие годы. "Доверие к исследованиям группы Всемирного банка жизненно важно", - сказано в... читать дальше
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17 сентября 2021 года 09:09
7 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-98 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
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17 сентября 2021 года 09:07
Саудовская Аравия в июле увеличила экспорт нефти на 6,1% - до 6,327 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 5,965 млн б/с в июне, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). При этом он был на 10,3% выше показателя июля прошлого... читать дальше
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17 сентября 2021 года 08:59
Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в ходе сегодняшних торгов. С начала текущей недели оба сорта нефти подорожали примерно на 4%.
"Сейчас, когда цены вернулись к летним максимумам, мы видим некоторую фиксацию прибыли, но ралли по-прежнему имеет хорошую... читать дальше
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17 сентября 2021 года 08:54
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу меняются без единой динамики. Сдерживающим фактором продолжают выступать опасения относительно распространения нового штамма COVID-19, сообщает MarketWatch.
"В целом настроение на рынках остается... читать дальше
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17 сентября 2021 года 08:43
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Платина" (ООО, рег. № 2347, г. Москва), говорится в сообщении ЦБ.
Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что банк "Платина":
- нарушал федеральные законы, регулирующие... читать дальше
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17 сентября 2021 года 08:34
Вложения России в казначейские обязательства министерства финансов США в июле остались на уровне предыдущего месяца - $4,006 млрд.
Согласно данным американского Минфина, на конец июля РФ принадлежали долгосрочные госбумаги на сумму $305 млн, краткосрочные - на $3,701... читать дальше
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17 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2,35 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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