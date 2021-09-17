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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале до 10,5%
Росстат незначительно повысил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале - до 10,5% с объявленного ранее 10,3%. Относительно 2-го квартала доковидного 2019 года экономика в апреле-июне увеличилась на 1,9%
 
В 4-м квартале ЦБ ожидает снижения инфляции
Инфляция в годовом выражении в сентябре, возможно, продолжит рост на фоне низкой базы прошлого года и приблизится к отметке 7%, но это будет ее пик, с которого начнется снижение, рассчитывает ЦБ РФ. По данным Росстата, инфляция в РФ с 7 по 13...
 
Правила валютного контроля могут смягчить
Банк России предложил смягчить правила валютного контроля за операциями с наличными. Предлагаемые Центробанком изменения касаются деятельности юрлиц-резидентов, участвующих в международных выставках и осуществляющих продажу выставочных образцов...
 
Минфин и Минэк разошлись во взглядах на стимулы зеленого финансирования
Правительство обсуждает с Центральным банком льготы для стимулирования ESG-финансирования в России в рамках таксономии зеленых проектов (критерии отнесения проектов к этой категории). Власти планируют запуск рынка зеленого финансирования на...
 
17 сентября 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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17 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы Июль 2021
09:00 Объемы розничных продаж в Великобритании Август 2021
11:00 Баланс счета текущих операций еврозоны Июль 2021
11:30 Баланс счета текущих операций Италии Июль 2021
12:00 Изменение потребительских цен в еврозоне Август 2021
12:00 Объем строительства в еврозоне Июль 2021
17:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Сентябрь 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
17 сентября 2021 года 09:43
Федеральная торговая комиссия США усиливает антимонопольный контроль над заключаемыми сделками
Федеральная торговая комиссия (FTC) США отозвала рекомендации, принятые только в прошлом году, относительно того, как нужно рассматривать так называемые вертикальные слияния компаний, то есть объединения компаний, которые не конкурируют друг с другом напрямую. Это является...    читать дальше
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17 сентября 2021 года 09:34
Доллар дешевеет к евро и фунту, растет к иене
Курс американского доллара в пятницу снижается к евро и фунту, растет к иене. Между тем долларовый индекс продолжает оставаться близко к максимуму за последние три недели после того, как опубликованные в четверг данные показали неожиданный рост розничных продаж в США, отмечает...    читать дальше
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17 сентября 2021 года 09:32
Мосбиржа зарегистрировала облигации ООО "АлтынГолд Финанс" серии БО-01
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "АлтынГолд Финанс" серии БО-01 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер – 4B02-01-00040-L.

Параметры выпуска пока не...    читать дальше
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17 сентября 2021 года 09:28
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3319,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 759,79 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 сентября составили по Российской Федерации 3319,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3132,4 млрд руб.

На...    читать дальше
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17 сентября 2021 года 09:22
Мосбиржа зарегистрировала облигации "Техно лизинга" серии 001Р-05
Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Техно лизинг" серии 001Р-05 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-00455-R-001P. Параметры займа пока не...    читать дальше
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17 сентября 2021 года 09:22
Центробанк не планирует продавать свою долю в "МосБирже" - Набиуллина
Банк России, который владеет 11,8% в "Московской бирже", не планирует продавать свою долю в компании, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

Мегарегулятору не раз указывали на конфликт интересов при владении финансовыми организациями и...    читать дальше
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17 сентября 2021 года 09:18
Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ИСК "ПетроИнжиниринг" объемом до 500 млн рублей
осковская биржа" зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ИСК "ПетроИнжиниринг" серии 001P-01 с офертой через 3 года объемом не более 500 млн рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный...    читать дальше
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17 сентября 2021 года 09:17
Мосбиржа зарегистрировала два выпуска облигаций НКНХ
"Московская биржа" зарегистрировала два выпуска облигаций ПАО "Нижнекамскнефтехим" серий 001P-02 и 001P-03 и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-02-00096-A-001P и...    читать дальше
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17 сентября 2021 года 09:15
Всемирный банк прекратил выпуск рейтинга Doing Business
Всемирный банк прекращает выпуск рейтинга Doing Business. Как говорится в сообщении ВБ, решение о судьбе Doing Business принял менеджмент группы, изучив случаи искажения данных за предыдущие годы. "Доверие к исследованиям группы Всемирного банка жизненно важно", - сказано в...    читать дальше
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17 сентября 2021 года 09:09
ВТБ разместит 20 сентября однодневные бонды серии КС-4-98 на 50 млрд рублей
7 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-98 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ...    читать дальше
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17 сентября 2021 года 09:07
Экспорт нефти из Саудовской Аравии в июле вырос на 6%
Саудовская Аравия в июле увеличила экспорт нефти на 6,1% - до 6,327 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 5,965 млн б/с в июне, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). При этом он был на 10,3% выше показателя июля прошлого...    читать дальше
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17 сентября 2021 года 08:59
Цены на нефть снижаются
Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в ходе сегодняшних торгов. С начала текущей недели оба сорта нефти подорожали примерно на 4%.

"Сейчас, когда цены вернулись к летним максимумам, мы видим некоторую фиксацию прибыли, но ралли по-прежнему имеет хорошую...    читать дальше
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17 сентября 2021 года 08:54
Азиатские фондовые рынки торгуются без единой динамики
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу меняются без единой динамики. Сдерживающим фактором продолжают выступать опасения относительно распространения нового штамма COVID-19, сообщает MarketWatch.

"В целом настроение на рынках остается...    читать дальше
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17 сентября 2021 года 08:43
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Платина"
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Платина" (ООО, рег. № 2347, г. Москва), говорится в сообщении ЦБ.

Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что банк "Платина":

- нарушал федеральные законы, регулирующие...    читать дальше
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17 сентября 2021 года 08:34
Вложения России в US Treasuries в июле остались на уровне $4 млрд
Вложения России в казначейские обязательства министерства финансов США в июле остались на уровне предыдущего месяца - $4,006 млрд.

Согласно данным американского Минфина, на конец июля РФ принадлежали долгосрочные госбумаги на сумму $305 млн, краткосрочные - на $3,701...    читать дальше
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17 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2,35 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2,35 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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