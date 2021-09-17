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Федеральная торговая комиссия (FTC) США отозвала рекомендации, принятые только в прошлом году, относительно того, как нужно рассматривать так называемые вертикальные слияния компаний, то есть объединения компаний, которые не конкурируют друг с другом напрямую. Это является... читать дальше

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Курс американского доллара в пятницу снижается к евро и фунту, растет к иене. Между тем долларовый индекс продолжает оставаться близко к максимуму за последние три недели после того, как опубликованные в четверг данные показали неожиданный рост розничных продаж в США, отмечает... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "АлтынГолд Финанс" серии БО-01 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер – 4B02-01-00040-L. Выпуску присвоен регистрационный номер – 4B02-01-00040-L. Параметры выпуска пока не... Параметры выпуска пока не... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 сентября составили по Российской Федерации 3319,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3132,4 млрд руб. На... На... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Техно лизинг" серии 001Р-05 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-00455-R-001P. Параметры займа пока не... Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-00455-R-001P. Параметры займа пока не... читать дальше

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Банк России, который владеет 11,8% в "Московской бирже", не планирует продавать свою долю в компании, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью РБК. Мегарегулятору не раз указывали на конфликт интересов при владении финансовыми организациями и... Мегарегулятору не раз указывали на конфликт интересов при владении финансовыми организациями и... читать дальше

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осковская биржа" зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ИСК "ПетроИнжиниринг" серии 001P-01 с офертой через 3 года объемом не более 500 млн рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный... Выпуску присвоен регистрационный... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала два выпуска облигаций ПАО "Нижнекамскнефтехим" серий 001P-02 и 001P-03 и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-02-00096-A-001P и... Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-02-00096-A-001P и... читать дальше

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Всемирный банк прекращает выпуск рейтинга Doing Business. Как говорится в сообщении ВБ, решение о судьбе Doing Business принял менеджмент группы, изучив случаи искажения данных за предыдущие годы. "Доверие к исследованиям группы Всемирного банка жизненно важно", - сказано в... читать дальше

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7 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-98 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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Саудовская Аравия в июле увеличила экспорт нефти на 6,1% - до 6,327 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 5,965 млн б/с в июне, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). При этом он был на 10,3% выше показателя июля прошлого... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в ходе сегодняшних торгов. С начала текущей недели оба сорта нефти подорожали примерно на 4%. "Сейчас, когда цены вернулись к летним максимумам, мы видим некоторую фиксацию прибыли, но ралли по-прежнему имеет хорошую... "Сейчас, когда цены вернулись к летним максимумам, мы видим некоторую фиксацию прибыли, но ралли по-прежнему имеет хорошую... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу меняются без единой динамики. Сдерживающим фактором продолжают выступать опасения относительно распространения нового штамма COVID-19, сообщает MarketWatch. "В целом настроение на рынках остается... "В целом настроение на рынках остается... читать дальше

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Платина" (ООО, рег. № 2347, г. Москва), говорится в сообщении ЦБ. Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что банк "Платина": Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что банк "Платина": - нарушал федеральные законы, регулирующие... - нарушал федеральные законы, регулирующие... читать дальше

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Вложения России в казначейские обязательства министерства финансов США в июле остались на уровне предыдущего месяца - $4,006 млрд. Согласно данным американского Минфина, на конец июля РФ принадлежали долгосрочные госбумаги на сумму $305 млн, краткосрочные - на $3,701... Согласно данным американского Минфина, на конец июля РФ принадлежали долгосрочные госбумаги на сумму $305 млн, краткосрочные - на $3,701... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2,35 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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