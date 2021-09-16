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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 72,4744 руб.
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16 сентября 2021 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 72,4744 руб.

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16 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1952 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,4744 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,2725 руб., максимальный - 72,63 руб. Было заключено 35508 сделок. Объем торгов составил 160267,83 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,515 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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