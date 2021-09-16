Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2514 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2272 руб., максимальный - 11,2669 руб. Было заключено 456 сделок. Объем торгов составил 2039 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,25 руб. за юань.

16 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 532 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2514 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 64287,878 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 268,895 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5984 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,302 руб. Минимальный курс евро составил 85,085 руб., максимальный - 85,5375 руб. Было заключено 7403 сделки.... Минимальный курс евро составил 85,085 руб., максимальный - 85,5375 руб. Было заключено 7403 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1952 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,4744 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,2725 руб., максимальный - 72,63 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,2725 руб., максимальный - 72,63 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 532 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2514 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2272 руб., максимальный - 11,2669 руб. Было заключено 456 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,2272 руб., максимальный - 11,2669 руб. Было заключено 456 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне дешевеющей нефти и негатива на глобальных рынках. В четверг в Азии также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский индекс Hang Seng потерял... В четверг в Азии также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский индекс Hang Seng потерял... читать дальше

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Центральный банк РФ готовит предложения по внесению изменений в закон о финансовых платформах, намерен разрешить приобретать через них пенсионные продукты и продукты МФО, а также использовать биометрию, заявила советник первого зампреда ЦБ Елена Чайковская на сессии в рамках... читать дальше

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Сбор зерна в России в этом году составит от 117,5 до 120 млн тонн, экспорт в текущем сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.) - от 39,5 до 40,5 млн тонн. Такие прогнозы представил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на 24-й международной... читать дальше

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Чешский автопроизводитель Skoda намерен приостановить работу двух предприятий, расположенных в стране, на одну неделю из-за дефицита чипов. Компания сообщила, что предприятия в Млада-Болеславе и Квасинах будут остановлены на 39 календарной неделе (с 27 сентября по 3... Компания сообщила, что предприятия в Млада-Болеславе и Квасинах будут остановлены на 39 календарной неделе (с 27 сентября по 3... читать дальше

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"Газпром" консервативно подтвердил план экспорта природного газа в Европу на 2021 год на уровне 183 млрд куб. м (это на 6 млрд кубометров выше, чем в 2020 году). Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в комментарии компании в связи с пересмотром... Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в комментарии компании в связи с пересмотром... читать дальше

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Валовой внутренний продукт Белоруссии в январе-августе 2021 года составил 110,9 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 3% больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении Белстата. Темп роста ВВП Белоруссии по итогам восьми месяцев... Темп роста ВВП Белоруссии по итогам восьми месяцев... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2855 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,4423 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,265 руб., максимальный - 72,5925 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,265 руб., максимальный - 72,5925 руб. Было... читать дальше

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ЦБ РФ готов скорректировать свои предложения по регулированию банковских вложений в экосистемы и другие нефинансовые активы, заявил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов. ЦБ в июне опубликовал консультативный доклад, в котором... ЦБ в июне опубликовал консультативный доклад, в котором... читать дальше

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МФК "Займер" 21 сентября начнет размещение 3-летних облигаций 3-й серии объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,7% годовых, купоны ежемесячные. Оферта не предусмотрена. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,7% годовых, купоны ежемесячные. Оферта не предусмотрена. Ориентир ставки 1-го купона... Ориентир ставки 1-го купона... читать дальше

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Рост вложений нерезидентов в ОФЗ в августе объясняется в целом благоприятным настроем инвесторов в отношении активов стран с формирующимися рынками, а также ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП) в России, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ... читать дальше

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"ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) для разработки крупного нефтегазового кластера в Надым-Пур-Тазовском регионе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили компании. СП создается на базе "Меретояханефтегаза" -... СП создается на базе "Меретояханефтегаза" -... читать дальше

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