.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 сентября в размере 72,4329 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале до 10,5%
Росстат незначительно повысил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале - до 10,5% с объявленного ранее 10,3%. Относительно 2-го квартала доковидного 2019 года экономика в апреле-июне увеличилась на 1,9%
 
Увеличения количества процедур банкротства по окончании моратория не произошло
Прогнозы о волне банкротств после окончания моратория не сбылись - статистика доказывает эффективность этой меры поддержки, заявил "Ведомостям" замминистра экономического развития Илья Торосов. После восстановления экономической активности произошел...
 
ФТС: за год объем контрабандного кэша вырос в 10 раз
Объем незаконного перемещения наличных денег за год резко увеличился, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Так, в январе-августе выявлено незаконное перемещение денежных средств на сумму 1,4 млрд рублей, сообщили "Известиям" в ФТС....
 
Критерии включения ПО в единый реестр снова меняются
Минцифры переработало правила включения продуктов в реестр отечественного программного обеспечения (ПО): в новой версии разработчикам разрешили привлекать внештатных специалистов для техподдержки и модификации софта. Новую версию министерство 6...
 
16 сентября 2021 года 13:41

ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 сентября в размере 72,4329 руб.

 0
16 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 72,4329 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,91 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
16 сентября 2021 года 16:15
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло на 20 тыс.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 20 тыс. - до 332 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составило 312 тыс., а не 310...    читать дальше
.
16 сентября 2021 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 16 сентября снижается
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,05 пункта (0,247%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4055,48 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4073,64...    читать дальше
.
16 сентября 2021 года 16:09
Международные резервы РФ за неделю сократились на $0,7 млрд
Международные резервы России на 10 сентября составили $620,1 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 3 сентября международные резервы равнялись $620,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,7 млрд, или на 0,1%. Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы...    читать дальше
.
16 сентября 2021 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 71,8/73,48 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,8/73,48 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 14 коп., Cредний курс продажи упал...
.
16 сентября 2021 года 15:48
Облигационеров могут освободить от необходимости подтверждать долг перед инициированием банкротства эмитента
Банк России намерен изучить вопрос освобождения держателей облигаций от необходимости подтверждать в суде наличие долга по ним перед инициированием дела о банкротстве эмитента или вступлением в него, сообщила "Интерфаксу" директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена...    читать дальше
.
16 сентября 2021 года 15:39
"Газпром" увеличивает инвестпрограмму на 2021 год почти на треть
Правление ПАО "Газпром" предлагает увеличить инвестиционную программу головной компании на 2021 год до 1,185 трлн рублей с первоначальных 902,413 млрд рублей, сообщил "Газпром". Таким образом, инвестпрограмма увеличится на 31%.

Компания верстала бюджет в конце 2020...    читать дальше
.
16 сентября 2021 года 15:34
Спрос на бонды Группы ЛСР превысил первоначально предложенный объем в три раза
Спрос инвесторов на 5-летние бонды Группы "ЛСР" (MOEX: LSRG) серии 001Р-07 первоначальным объемом от 5 млрд рублей превысил 15 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

"Спрос инвесторов в ходе букбилдинга...    читать дальше
.
16 сентября 2021 года 15:32
ЦБ зарегистрировал облигации ООО "Сахарная компания "Столица" 1-й серии
Банк России зарегистрировал выпуск обигаций ООО "Сахарная компания "Столица" (Москва) 1-й серии, говорится в сообщении регулятора.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00619-R.

Он будет размещен по открытой подписке. Параметры займа не...    читать дальше
.
16 сентября 2021 года 15:30
В пятницу, 17 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10,5 млн
В пятницу, 17 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10,5 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...
.
16 сентября 2021 года 15:30
В пятницу, 17 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2,35 млрд руб.
В пятницу, 17 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2,35 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
16 сентября 2021 года 15:30
В пятницу, 17 сентября, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50,55 млрд руб.
В пятницу, 17 сентября, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50,55 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
.
16 сентября 2021 года 15:23
Правительство направит еще 3 млрд руб. на страховые выплаты медикам, заразившимся коронавирусом
Правительство сегодня перечислит еще 3 млрд рублей для страховых выплат медикам, заразившимся в ходе работы коронавирусом, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства Мишустин отметил случаи, когда медики, лечащие заразившихся коронавирусом, заболевают сами....    читать дальше
.
16 сентября 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 85,3229 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6656 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,3229 руб.

Минимальный курс евро составил 85,195 руб., максимальный - 85,5875 руб. Было заключено 3714...    читать дальше
.
16 сентября 2021 года 15:10
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 сентября
ЦБ РФ с 17 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4148,59 (-70,73) руб./грамм; на серебро - 54,66 (-1,17) руб./грамм; на платину - 2193,7 (+3,7) руб./грамм; на палладий - 4732,06 (+122,52) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
16 сентября 2021 года 15:06
Урожай ягод и плодов в РФ в 2021 году увеличится до 1,5 млн тонн
Урожай ягод и плодов, в том числе яблок, в РФ в 2021 году ожидается на уровне 1,5 млн тонн против 1,3 млн тонн в прошлом году, сообщил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в рамках международной специализированной выставки - конгресс "PROЯблоко - 2021" в...    читать дальше
.
16 сентября 2021 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 16 сентября снижается
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,3 пункта (0,598%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4041,23 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4073,64 (+0,2%) пункта,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.