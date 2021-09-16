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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 сентября 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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16 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:00 Внешнеторговый баланс еврозоны Июль 2021
12:00 Внешнеторговый баланс Италии Июль 2021
15:15 Новостройки в Канаде Август 2021
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 05 по 11 сентября
15:30 Индекс деловой активности Филадельфии Сентябрь 2021
15:30 Объемы розничных продаж в США Август 2021
15:30 Оптовые продажи в Канаде Июль 2021
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 29 августа по 04 сентября
17:00 Товарные запасы на складах США Июль 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
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Тип погашения

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Выпуск

Размер выплат, всего

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Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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