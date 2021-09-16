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За восемь месяцев текущего года выдачи автокредитов на российском рынке составили почти 720 млрд рублей, что почти на 60% превышает показатель годом ранее. Такие данные приводятся в сообщении ВТБ. По прогнозам аналитиков банка, несмотря на наметившееся снижение продаж, рынок... читать дальше

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С начала текущего года в столице введено в эксплуатацию 8,9 млн кв. м недвижимости, в том числе 4,3 млн "квадратов" жилья, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Несмотря ни на какие трудности, в этом... "Несмотря ни на какие трудности, в этом... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 сентября составили по Российской Федерации 3244,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3081,7 млрд руб. На... На... читать дальше

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На утро четверга число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире составило 226 млн 388 тыс. 410, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 659 тыс. 871... С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 659 тыс. 871... читать дальше

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Американский железнодорожный оператор Kansas City Southern согласился на предложение Canadian Pacific Railway Ltd. о продаже, которое оценивает компанию почти в $31 млрд, включая $3,8 млрд долга. Canadian Pacific заплатит примерно по $300 за акцию Kansas City Southern,... Canadian Pacific заплатит примерно по $300 за акцию Kansas City Southern,... читать дальше

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6 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-97 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро, но дешевеет в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,02%,... Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,02%,... читать дальше

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Минсельхоз не видит предпосылок для значительных колебаний цен на продукцию животноводства в РФ. "В настоящее время предпосылки для значительных колебаний цен на животноводческую продукцию отсутствуют. Сохранению стабильной ситуации будет способствовать ожидаемый рост... "В настоящее время предпосылки для значительных колебаний цен на животноводческую продукцию отсутствуют. Сохранению стабильной ситуации будет способствовать ожидаемый рост... читать дальше

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Сегодня рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в ходе торгов: австралийский индекс растет, остальные азиатские индексы снижаются на фоне публикации слабых статистических данных. Китайский Shanghai Composite к 8:35 мск снизился на... Китайский Shanghai Composite к 8:35 мск снизился на... читать дальше

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В августе объем японского экспорта увеличился на 26,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 6,606 трлн иен ($60,5 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны. Темпы роста замедлились по сравнению с июлем, когда повышение составило 37%.... Темпы роста замедлились по сравнению с июлем, когда повышение составило 37%.... читать дальше

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Сегодня нефтяные цены продолжают расти после подъема накануне до максимальных значений с конца июля на данных о резком сокращении запасов в США. Коммерческие запасы сырья в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 6,4 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Их объем... Коммерческие запасы сырья в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 6,4 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Их объем... читать дальше

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Минфин России ждет от компаний горно-металлургического сектора дополнительных налоговых поступлений в 2022 г. в размере порядка 250 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" один из участников вчерашнего совещания с участием акционеров и руководителей крупнейших отраслевых компаний и... читать дальше

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Бизнес предпочитает выплату разового "сверхналога" на прибыль предложенному варианту дифференциации ставки налога в привязке к дивидендам и капвложениям, сообщил "Интерфаксу" участник состоявшейся вчера встречи руководителей крупнейших горно-металлургических компаний с первым... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 51,56 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $129,79 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2,8 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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