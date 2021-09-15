Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 64556,773 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 250,371 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1308 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,9383 руб. Минимальный курс евро составил 85,5975 руб., максимальный - 86,24 руб. Было заключено 7682... Минимальный курс евро составил 85,5975 руб., максимальный - 86,24 руб. Было заключено 7682... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 48 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,309 руб. Минимальный курс юаня составил 11,272 руб., максимальный - 11,3456 руб. Было заключено 295 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,272 руб., максимальный - 11,3456 руб. Было заключено 295 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 967 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7135 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,4625 руб., максимальный - 73,08 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,4625 руб., максимальный - 73,08 руб. Было... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 6 по 13 сентября 2021 года снизились на 0,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе (с 30 августа по 5 сентября) цены снизились на 0,3%. С начала года бензин подорожал на 6,3%. По... По... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 7 по 13 сентября практически не изменились - рост составил 0,04%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 31 августа по 6 сентября ) цены выросли на 0,07%. С начала сентября потребительские цены... С начала сентября потребительские цены... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру в среду сохранил "бычий" настрой благодаря ралли газа и нефти, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы. На закрытие торгов индекс МосБиржи прибавил 0,24%, индекс РТС вырос на 0,69%. Внешние фондовые площадки утром... Внешние фондовые площадки утром... читать дальше

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Предложения, подготовленные по итогам прошедшего в среду совещания представителей бизнеса с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, в четверг будут доложены премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщил представитель "Северстали" журналистам. "Состоялся обстоятельный,... "Состоялся обстоятельный,... читать дальше

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Банк России к концу 2021 года может включить в реестр финансовых платформ пятый маркетплейс, как и "Сравни.ру", это будет не поднадзорная регулятору организация, а вендор, рассказала журналистам советник первого зампреда ЦБ РФ Елена Чайковская в кулуарах Международного... читать дальше

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Дополнительные фискальные изъятия у компаний горно-металлургической отрасли РФ на фоне благоприятной внешней конъюнктуры могут быть реализованы не только через повышение НДПИ, но и через прогрессивную шкалу налога на прибыль. Как сообщили "Интерфаксу" несколько осведомленных... читать дальше

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Правительство РФ предложило ввести мораторий на проверки виноделов и дистрибьютеров на предмет классификации их продукции и ее соответствия другим требованиям отраслевого законодательства. Проверки предлагается отложить до 1 октября 2022 года. Соответствующий проект... Соответствующий проект... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 744 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7278 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,4725 руб., максимальный - 73,0975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,4725 руб., максимальный - 73,0975 руб. Было... читать дальше

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К "Мани Мен" 16 сентября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций 2-й серии объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25%... Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25%... читать дальше

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Нефть продолжает дорожать после выхода данных о запасах топлива в США, цены находятся на максимальных отметках с начала августа. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:38 мск подорожали на 3,4% (на $2,45) - до $76,05 за баррель.... Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:38 мск подорожали на 3,4% (на $2,45) - до $76,05 за баррель.... читать дальше

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Компания, столкнувшаяся с налоговыми доначислениями из-за неосмотрительного выбора контрагента, вправе взыскать с него соответствующие суммы в качестве убытков. Трехлетний срок на их взыскание начинает течь с даты вступления в силу решения налогового органа о доначислениях,... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6422 тыс. баррелей - до 417,445 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1857 тыс. баррелей и составили 218,142 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 1857 тыс. баррелей и составили 218,142 млн баррелей,... читать дальше

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