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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 3 сентября по 10 сентября на 6422 тыс. баррелей, бензина - упали на 1857 тыс. баррелей
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15 сентября 2021 года 17:40
Запасы нефти в США упали за период с 3 сентября по 10 сентября на 6422 тыс. баррелей, бензина - упали на 1857 тыс. баррелей
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15 сентября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6422 тыс. баррелей - до 417,445 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1857 тыс. баррелей и составили 218,142 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1689 тыс. баррелей, достигнув 131,897 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3574 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2900 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1950 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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Запасы нефти в США упали за период с 3 сентября по 10 сентября на 6422 тыс. баррелей, бензина - упали на 1857 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6422 тыс. баррелей - до 417,445 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1857 тыс. баррелей и составили 218,142 млн баррелей,... читать дальше
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