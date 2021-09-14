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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,0674 руб.
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14 сентября 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,0674 руб.

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14 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 835 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,0674 руб.

Минимальный курс евро составил 85,7875 руб., максимальный - 86,2825 руб. Была заключена 6351 сделка. Объем торгов составил 35723,47 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,045 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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