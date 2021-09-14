Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,0319 руб.

Минимальный курс евро составил 85,77 руб., максимальный - 86,175 руб. Было заключено 2606 сделок. Объем торгов составил 12781,24 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,0625 руб. за евро.

14 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 131 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,0319 руб.

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Совет директоров ПАО "СИБУР Холдинг" утвердил 11 выпусков биржевых облигаций серий БО-04 - БО-14 общим объемом $3,025 млрд, говорится в сообщении компании. Объем выпуска БО-04 составит $89 млн, БО-05 - $122,4 млн, БО-06 - $122,3 млн, БО-07 - $210 млн, БО-08 и БО-09 - по... Объем выпуска БО-04 составит $89 млн, БО-05 - $122,4 млн, БО-06 - $122,3 млн, БО-07 - $210 млн, БО-08 и БО-09 - по... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 64306,402 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 374,596 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 835 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,0674 руб. Минимальный курс евро составил 85,7875 руб., максимальный - 86,2825 руб. Была заключена 6351... Минимальный курс евро составил 85,7875 руб., максимальный - 86,2825 руб. Была заключена 6351... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 115 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,304 руб. Минимальный курс юаня составил 11,27 руб., максимальный - 11,34 руб. Было заключено 489 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,27 руб., максимальный - 11,34 руб. Было заключено 489 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1315 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8058 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,525 руб., максимальный - 72,985 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,525 руб., максимальный - 72,985 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру сохранил позитивный настрой за счет роста бумаг нефтегазовых компаний благодаря подъему цен на нефть и газ. Индекс МосБиржи обновил в ходе торгов максимум. Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на... Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на... читать дальше

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Группа "ЛСР" установила ставку 1-го купона 5-летних бондов серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,65% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 14 сентября с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок прошел 14 сентября с 11:00 до 15:00 МСК. Ставке соответствует доходность к погашению в размере... Ставке соответствует доходность к погашению в размере... читать дальше

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Курс американского доллара снижается относительно корзин основных мировых валют после выхода данных об ослаблении инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 5,3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда.... Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 5,3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда.... читать дальше

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Процент возврата похищенных у клиентов средств существенно увеличится в случае принятия законопроекта о подключении МВД к базе данных об операциях без согласия клиента и упрощения информационного обмена между регулятором и министерством, сообщил журналистам первый замглавы... читать дальше

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Авиакомпании Китая в августе перевезли в общей сложности около 22,4 млн пассажиров, что на 51,5% меньше показателя за тот же месяц прошлого года, свидетельствуют данные Управления гражданской авиации Китая (CAAC). Это обусловлено новой волной распространения... читать дальше

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Банк России перенесет на полгода срок вступления в силу нового порядка расчета размера обязательных резервов, говорится в сообщении ЦБ. Регулятор сообщил, что планирует перенести дату вступления в силу положения N753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" с 1 октября... читать дальше

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За последние 3 года средние тарифы по страхованию рисков растениеводства с господдержкой в России снизились для всех основных групп сельхозкультур. В среднем снижение составило 38% для урожая яровых (самый большой сегмент пашни в России) и 51% для страхования многолетних... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации банка "ФК Открытие" серии БО-П09 и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-22-02209-B-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-22-02209-B-001P. Параметры займа пока не... Параметры займа пока не... читать дальше

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осковская биржа" зарегистрировала облигации НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) серии 001Р-02 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-32831-F-001P . Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-32831-F-001P . Параметры займа... Параметры займа... читать дальше

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Число транзитных полетов через воздушное пространство РФ, часть которых обеспечивает "Аэрофлоту" транссибирские роялти, в августе упало в сравнении с июльским значением на 8%, до 16,021 тыс., следует из статистики Росавиации. В сравнении с августом 2020 года, когда... В сравнении с августом 2020 года, когда... читать дальше

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Объем российского рынка авиаперевозок в 2021 году с учетом иностранных авиакомпаний может достичь уровня 109 млн пассажиров, прогнозируют в "Аэрофлоте". "Объем российского рынка с учетом иностранных операторов должен превысить 100 млн пассажиров и может достичь уровня 109 млн... читать дальше

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