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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
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Росстат незначительно повысил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале - до 10,5% с объявленного ранее 10,3%. Относительно 2-го квартала доковидного 2019 года экономика в апреле-июне увеличилась на 1,9%
 
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Минфин оценил шоковый сценарий энергоперехода, по его оценкам объем ФНБ в начале 2030-х может упасть до 2% ВВП, пишут "Ведомости". О том, что ускорение темпов энергоперехода может привести к падению объема резервов ниже критической отметки уже в...
 
14 сентября 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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14 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Безработица в Великобритании Август 2021
09:00 Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании Июль 2021
15:30 Изменение потребительских цен в США Август 2021

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Опубликовано /Финмаркет/
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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,22 пункта (0,154%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4047,38 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4060,71...    читать дальше
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Сезон предрождественских розничных продаж в США может оказаться рекордно активным - Mastercard
Согласно прогнозу Mastercard SpendingPulse, розничные продажи в Штатах в период с 1 ноября по 24 декабря увеличатся на 7,4% без учета автомобилей и бензина.

Онлайн-покупки американцев, как ожидается, вырастут за этот период на 7,6% по сравнению с прошлым годом, покупки...    читать дальше
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Минприроды предложил выдать "ЛУКОЙЛу" ГРР-лицензию на шельфовый участок "Надежда" на Балтике
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14 сентября 2021 года 14:01
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Фондовые рынки Китая снизились по итогам торгов во вторник, остальные индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали рост.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией с распространением COVID-19 в мире, которая непосредственно влияет на темпы...    читать дальше
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14 сентября 2021 года 13:53
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14 сентября 2021 года 13:53
ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 сентября в размере 72,7171 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 сентября, составляет 72,7171 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,70 коп.

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14 сентября 2021 года 13:40
Итоги аукциона ЦБ РФ по размещению купонных облигаций (КОБР) серии 48 14 сентября (не состоялся из-за отсутствия заявок)
та проведения аукциона14.09.2021 Регистрационный номер выпуска4-48-22BR2-1 Объем предложения (по номинальной стоимости, млн. руб.)0.0000 Объем спроса (по номинальной стоимости, млн руб.)- Объем спроса (по ценам заявок, млн руб.)- Минимальная заявленная цена (% от...    читать дальше
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14 сентября 2021 года 13:39
Цена газа в Европе достигла $808 за тысячу кубов
Цена на газ в Европе продолжает свое ралли по мере наступления холодов при полной неготовности европейской газовой системы к отопительному сезону. Запасы в подземных хранилищах находятся на уровне исторических минимумов, а газопроводу "Северный поток 2" до начала работы...    читать дальше
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14 сентября 2021 года 13:16
Притока частных инвестиций в строительство в России платных автодорог нет - Левитин
Притока частных инвестиций в строительство в России платных автодорог нет, созданная для их привлечения госкомпания "Автодор" фактически сама финансирует стройки, констатировал помощник президента РФ Игорь Левитин.

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14 сентября 2021 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 14 сентября растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,61 пункта (0,362%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4055,77 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4060,71 (+0,62%) пункта,...    читать дальше
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14 сентября 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 73,565 руб.
Минимальное значение за месяц (с 15 августа по 14 сентября) - 73,565 руб. за доллар, максимальное значение - 75,7459 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 0,58 руб.

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14 сентября 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 72,2/73,56 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,2/73,56 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал...
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14 сентября 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 85,45/86,85 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 85,45/86,85 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи упал на...
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14 сентября 2021 года 13:02
Рост цен на зерно в России замедляется
Рост цен на зерно в РФ замедляется, причем в ряде регионов существенно, следует из мониторинга компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".

Так, пшеница 3-го класса в Сибири подорожала на 385 рублей (средние цены, EXW Европейская Россия, с НДС), до 15 600...    читать дальше
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14 сентября 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 14 сентября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 72,4/73,34 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,4/73,34 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 21 коп., средний...
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14 сентября 2021 года 12:53
В Крыму хотят создать новый курортный город на 50 тыс. человек
Новый курортный город планируется построить на западе Крыма, где есть много свободной земли, в турсезон он сможет принять до 50 тыс. человек.

"Крупные игроки готовы построить, по сути, населенный пункт - с проживанием около 50 тысяч жителей. Это проживание и отдых в...    читать дальше
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