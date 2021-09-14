14 сентября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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14 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Август 2021
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Июль 2021
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Август 2021
Это автоматическое сообщение.
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14 сентября 2021 года 14:45
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,22 пункта (0,154%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4047,38 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4060,71... читать дальше
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14 сентября 2021 года 14:33
Согласно прогнозу Mastercard SpendingPulse, розничные продажи в Штатах в период с 1 ноября по 24 декабря увеличатся на 7,4% без учета автомобилей и бензина.
Онлайн-покупки американцев, как ожидается, вырастут за этот период на 7,6% по сравнению с прошлым годом, покупки... читать дальше
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14 сентября 2021 года 14:32
Минприроды предлагает выдать ООО "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть" (входит в "ЛУКОЙЛ") по заявительному принципу для геологического изучения участка федерального значения "Надежда", расположенного в юго-западной части акватории Балтийского моря. Соответствующее проект распоряжения... читать дальше
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14 сентября 2021 года 14:01
Фондовые рынки Китая снизились по итогам торгов во вторник, остальные индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали рост.
Трейдеры продолжают следить за ситуацией с распространением COVID-19 в мире, которая непосредственно влияет на темпы... читать дальше
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14 сентября 2021 года 13:53
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 сентября, составляет 85,988 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,70 коп.
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14 сентября 2021 года 13:53
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 сентября, составляет 72,7171 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,70 коп.
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14 сентября 2021 года 13:40
та проведения аукциона14.09.2021
Регистрационный номер выпуска4-48-22BR2-1
Объем предложения (по номинальной стоимости, млн. руб.)0.0000
Объем спроса (по номинальной стоимости, млн руб.)-
Объем спроса (по ценам заявок, млн руб.)-
Минимальная заявленная цена (% от... читать дальше
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14 сентября 2021 года 13:39
Цена на газ в Европе продолжает свое ралли по мере наступления холодов при полной неготовности европейской газовой системы к отопительному сезону. Запасы в подземных хранилищах находятся на уровне исторических минимумов, а газопроводу "Северный поток 2" до начала работы... читать дальше
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14 сентября 2021 года 13:16
Притока частных инвестиций в строительство в России платных автодорог нет, созданная для их привлечения госкомпания "Автодор" фактически сама финансирует стройки, констатировал помощник президента РФ Игорь Левитин.
"Идея (создания) "Автодора" 10 лет назад была в... читать дальше
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14 сентября 2021 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,61 пункта (0,362%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4055,77 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4060,71 (+0,62%) пункта,... читать дальше
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14 сентября 2021 года 13:05
Минимальное значение за месяц (с 15 августа по 14 сентября) - 73,565 руб. за доллар, максимальное значение - 75,7459 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 0,58 руб.
Это автоматическое сообщение.
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14 сентября 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,2/73,56 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал...
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14 сентября 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 85,45/86,85 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи упал на...
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14 сентября 2021 года 13:02
Рост цен на зерно в РФ замедляется, причем в ряде регионов существенно, следует из мониторинга компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".
Так, пшеница 3-го класса в Сибири подорожала на 385 рублей (средние цены, EXW Европейская Россия, с НДС), до 15 600... читать дальше
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14 сентября 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,4/73,34 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 21 коп., средний...
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14 сентября 2021 года 12:53
Новый курортный город планируется построить на западе Крыма, где есть много свободной земли, в турсезон он сможет принять до 50 тыс. человек.
"Крупные игроки готовы построить, по сути, населенный пункт - с проживанием около 50 тысяч жителей. Это проживание и отдых в... читать дальше
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