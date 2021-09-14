ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 86,115 руб.

14 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 14 сентября, составляет 86,115 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,28 коп.

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,22 пункта (0,154%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4047,38 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4060,71... читать дальше

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Согласно прогнозу Mastercard SpendingPulse, розничные продажи в Штатах в период с 1 ноября по 24 декабря увеличатся на 7,4% без учета автомобилей и бензина. Онлайн-покупки американцев, как ожидается, вырастут за этот период на 7,6% по сравнению с прошлым годом, покупки... Онлайн-покупки американцев, как ожидается, вырастут за этот период на 7,6% по сравнению с прошлым годом, покупки... читать дальше

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Минприроды предлагает выдать ООО "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть" (входит в "ЛУКОЙЛ") по заявительному принципу для геологического изучения участка федерального значения "Надежда", расположенного в юго-западной части акватории Балтийского моря. Соответствующее проект распоряжения... читать дальше

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Фондовые рынки Китая снизились по итогам торгов во вторник, остальные индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали рост. Трейдеры продолжают следить за ситуацией с распространением COVID-19 в мире, которая непосредственно влияет на темпы... Трейдеры продолжают следить за ситуацией с распространением COVID-19 в мире, которая непосредственно влияет на темпы... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 сентября, составляет 85,988 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,70 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 сентября, составляет 72,7171 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,70 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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та проведения аукциона14.09.2021 Регистрационный номер выпуска4-48-22BR2-1 Объем предложения (по номинальной стоимости, млн. руб.)0.0000 Объем спроса (по номинальной стоимости, млн руб.)- Объем спроса (по ценам заявок, млн руб.)- Минимальная заявленная цена (% от... читать дальше

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Цена на газ в Европе продолжает свое ралли по мере наступления холодов при полной неготовности европейской газовой системы к отопительному сезону. Запасы в подземных хранилищах находятся на уровне исторических минимумов, а газопроводу "Северный поток 2" до начала работы... читать дальше

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Притока частных инвестиций в строительство в России платных автодорог нет, созданная для их привлечения госкомпания "Автодор" фактически сама финансирует стройки, констатировал помощник президента РФ Игорь Левитин. "Идея (создания) "Автодора" 10 лет назад была в... "Идея (создания) "Автодора" 10 лет назад была в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,61 пункта (0,362%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4055,77 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4060,71 (+0,62%) пункта,... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 15 августа по 14 сентября) - 73,565 руб. за доллар, максимальное значение - 75,7459 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 0,58 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,2/73,56 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 85,45/86,85 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Рост цен на зерно в РФ замедляется, причем в ряде регионов существенно, следует из мониторинга компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс". Так, пшеница 3-го класса в Сибири подорожала на 385 рублей (средние цены, EXW Европейская Россия, с НДС), до 15 600... Так, пшеница 3-го класса в Сибири подорожала на 385 рублей (средние цены, EXW Европейская Россия, с НДС), до 15 600... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,4/73,34 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 21 коп., средний...

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Новый курортный город планируется построить на западе Крыма, где есть много свободной земли, в турсезон он сможет принять до 50 тыс. человек. "Крупные игроки готовы построить, по сути, населенный пункт - с проживанием около 50 тысяч жителей. Это проживание и отдых в... "Крупные игроки готовы построить, по сути, населенный пункт - с проживанием около 50 тысяч жителей. Это проживание и отдых в... читать дальше

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