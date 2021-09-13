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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3652,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 767 млрд руб.
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13 сентября 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3652,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 767 млрд руб.
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13 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 сентября составили по Российской Федерации 3652,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3415,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3472,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3211,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 сентября составили 767 млрд руб. против 763,17381 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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.13 сентября 2021 года 19:15
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.13 сентября 2021 года 18:48
Средние розничные цены на бензин в Москве за неделю с 6 по 13 сентября продолжили снижаться: Аи-92 и Аи-95 подешевели на 4 коп./л, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). По данным на 13 сентября, Аи-92 подешевел до 46,03 руб., Аи-95 - до 50,99... читать дальше
.13 сентября 2021 года 18:33
На прошлой неделе цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) обновили 7-летний максимум и достигли $303 за тонну (FOB), следует из мониторинга "СовЭкона". За неделю рост составил $2. Цены поддерживают опасения низкого урожая в России и слабо предсказуемая экспортная... читать дальше
.13 сентября 2021 года 18:25
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила в понедельник журналистам, что чартерные туристические программы в регионы, которые туроператоры организуют при поддержке Федерального агентства по туризму помогут решить проблемы транспортной связанности страны. "Практически все... читать дальше
.13 сентября 2021 года 18:16
Нефть дорожает в понедельник, при этом цена сорта WTI поднялась выше отметки $70 за баррель впервые за неделю. В том числе это обусловлено тем, что ОПЕК повысила оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 0,9 млн баррелей в сутки - до 4,2 млн б/с. Организация... читать дальше
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.13 сентября 2021 года 17:55
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Программа кешбэка на туры по России с 2022 года будет работать, как и должна, только в низкий туристический сезон, в высокий сезон она не нужна, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. "В этом году отчасти кешбэк работал как антикризисная мера, со следующего года мы... читать дальше
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Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в понедельник достигла 62 евро за кВт.ч, или $755 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи. Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) в понедельник... читать дальше
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