Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3652,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 767 млрд руб.

13 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 сентября составили по Российской Федерации 3652,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3415,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3472,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3211,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 сентября составили 767 млрд руб. против 763,17381 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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