МЦД-4, который планируется ввести в 2023 году, объединит все вокзалы Москвы, за исключением "Павелецкого", а "пятый" диаметр будет введен в 2025 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На встрече с президентом РФ Владимиром Путин Собянин назвал МЦД-4 очень важным... На встрече с президентом РФ Владимиром Путин Собянин назвал МЦД-4 очень важным... читать дальше

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За январь-август 2021 года рост ВВП Туркменистана составил 6,2%, сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства в минувшую пятницу. "Несмотря на распространение коронавирусной инфекции в мире и её негативное влияние на мировую экономику, итоги работ,... читать дальше

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Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства до 2025 года дополнена четырьмя новыми подпрограммами. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства. "Речь идёт о таких направлениях, как... "Речь идёт о таких направлениях, как... читать дальше

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Снижение употребления алкоголя наблюдается в России последние десять лет, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Барнаул. "За последнее 10-летие объем потребления алкоголя снизился с 15 литров до 9,1 с пересчетом на этанол. Но... читать дальше

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Периоды работы в районах Крайнего Севера, во время которых работники проходили обучение, будут учитываться при досрочном назначении страховой пенсии по старости, сообщили в пресс-службе правительства РФ в субботу. "Документ фиксирует, что периоды обучения учитываются в том... читать дальше

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Объем строительства жилья в Москве в этом году может выйти на рекордные показатели, до конца года по программе реновации будет переселено около 50 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "До конца этого года уже будет переселено около 50 тысяч человек с... "До конца этого года уже будет переселено около 50 тысяч человек с... читать дальше

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Московская экономика уже превзошла показатели 2019 года, а безработица уменьшилась до докризисного уровня, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Экономика в Москве не только восстановилась. Она даже превзошла докризисный уровень 2019 года, причем прилично: от семи до... "Экономика в Москве не только восстановилась. Она даже превзошла докризисный уровень 2019 года, причем прилично: от семи до... читать дальше

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Американские сенаторы-демократы Шеррод Браун (Огайо) и Рон Уайден (Орегон) предлагают обложить 2-процентным налогом суммы, которые публичные компании тратят на обратный выкуп акций. "Нынешнее налоговое законодательство в США очень благоприятно для выкупа акций, хотя... "Нынешнее налоговое законодательство в США очень благоприятно для выкупа акций, хотя... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 18 тыс. 891 случай, умерли за сутки 796 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Минсельхоз США, в августе резко снизивший прогноз сбора пшеницы в РФ - с 85 млн до 72,5 млн тонн, в сентябре сохранил эту оценку, следует из сентябрьского обзора ведомства. Прогноз экспорта пшеницы в этом сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.) также не изменился и... Прогноз экспорта пшеницы в этом сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.) также не изменился и... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ЛК "Европлан" в иностранной и национальной валюте на уровне "BB" с "позитивным" прогнозом. Краткосрочный РДЭ компании подтвержден на уровне "B". Краткосрочный РДЭ компании подтвержден на уровне "B". Агентство... Агентство... читать дальше

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Россия в сентябре сохранит высокий уровень экспорта пшеницы, он может составить 4,4-4,5 млн тонн, с учетом поставок в страны ЕАЭС - до 4,7 млн тонн, следует из прогноза аналитического центра АО "Русагротранс", основанного на заявках в портах и на железнодорожные... читать дальше

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Политика руководства Китая, которое заявило о необходимости перераспределения доходов от сверхбогатой части населения в пользу среднего класса, не повлияет на рынок алмазов, считает руководство "АЛРОСА". Эту точку зрения топ-менеджмент алмазодобытчика высказал во время... читать дальше

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АПК РФ к 10 сентября собрал 70 млн тонн пшеницы, сообщает Минсельхоз по итогам очередного заседания оперативного штаба, которое провел первый замминистра Джамбулат Хатуов.Всего намолочено 97,2 млн тонн зерновых культур, из них 17,3 млн тонн ячменя, 661,6 тыс. тонн кукурузы на... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) следует приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа активов в этом году, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер, и слабый августовский отчет по американскому рынку труда не изменил ее... читать дальше

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Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 223 млн 851 тыс. 538, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 616... читать дальше

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