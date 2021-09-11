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11 сентября 2021 года 17:33
МЦД-4, который планируется ввести в 2023 году, объединит все вокзалы Москвы, за исключением "Павелецкого", а "пятый" диаметр будет введен в 2025 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На встрече с президентом РФ Владимиром Путин Собянин назвал МЦД-4 очень важным... читать дальше
.11 сентября 2021 года 16:29
За январь-август 2021 года рост ВВП Туркменистана составил 6,2%, сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства в минувшую пятницу. "Несмотря на распространение коронавирусной инфекции в мире и её негативное влияние на мировую экономику, итоги работ,... читать дальше
.11 сентября 2021 года 15:34
Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства до 2025 года дополнена четырьмя новыми подпрограммами. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства. "Речь идёт о таких направлениях, как... читать дальше
.11 сентября 2021 года 14:41
Снижение употребления алкоголя наблюдается в России последние десять лет, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Барнаул. "За последнее 10-летие объем потребления алкоголя снизился с 15 литров до 9,1 с пересчетом на этанол. Но... читать дальше
.11 сентября 2021 года 13:46
Периоды работы в районах Крайнего Севера, во время которых работники проходили обучение, будут учитываться при досрочном назначении страховой пенсии по старости, сообщили в пресс-службе правительства РФ в субботу. "Документ фиксирует, что периоды обучения учитываются в том... читать дальше
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Объем строительства жилья в Москве в этом году может выйти на рекордные показатели, до конца года по программе реновации будет переселено около 50 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "До конца этого года уже будет переселено около 50 тысяч человек с... читать дальше
.11 сентября 2021 года 12:16
Московская экономика уже превзошла показатели 2019 года, а безработица уменьшилась до докризисного уровня, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Экономика в Москве не только восстановилась. Она даже превзошла докризисный уровень 2019 года, причем прилично: от семи до... читать дальше
.11 сентября 2021 года 11:57
Американские сенаторы-демократы предложили обложить налогом суммы, направляемые компаниями на выкуп акций
Американские сенаторы-демократы Шеррод Браун (Огайо) и Рон Уайден (Орегон) предлагают обложить 2-процентным налогом суммы, которые публичные компании тратят на обратный выкуп акций. "Нынешнее налоговое законодательство в США очень благоприятно для выкупа акций, хотя... читать дальше
.11 сентября 2021 года 11:41
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 18 тыс. 891 случай, умерли за сутки 796 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше
.11 сентября 2021 года 11:28
Минсельхоз США, в августе резко снизивший прогноз сбора пшеницы в РФ - с 85 млн до 72,5 млн тонн, в сентябре сохранил эту оценку, следует из сентябрьского обзора ведомства. Прогноз экспорта пшеницы в этом сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.) также не изменился и... читать дальше
.11 сентября 2021 года 11:12
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ЛК "Европлан" в иностранной и национальной валюте на уровне "BB" с "позитивным" прогнозом. Краткосрочный РДЭ компании подтвержден на уровне "B". Агентство... читать дальше
.11 сентября 2021 года 10:46
Россия в сентябре сохранит высокий уровень экспорта пшеницы, он может составить 4,4-4,5 млн тонн, с учетом поставок в страны ЕАЭС - до 4,7 млн тонн, следует из прогноза аналитического центра АО "Русагротранс", основанного на заявках в портах и на железнодорожные... читать дальше
.11 сентября 2021 года 10:29
В "АЛРОСА" полагают, что политика Китая по регулированию доходов богатых не скажется на рынке алмазов
Политика руководства Китая, которое заявило о необходимости перераспределения доходов от сверхбогатой части населения в пользу среднего класса, не повлияет на рынок алмазов, считает руководство "АЛРОСА". Эту точку зрения топ-менеджмент алмазодобытчика высказал во время... читать дальше
.11 сентября 2021 года 10:03
АПК РФ к 10 сентября собрал 70 млн тонн пшеницы, сообщает Минсельхоз по итогам очередного заседания оперативного штаба, которое провел первый замминистра Джамбулат Хатуов.Всего намолочено 97,2 млн тонн зерновых культур, из них 17,3 млн тонн ячменя, 661,6 тыс. тонн кукурузы на... читать дальше
.11 сентября 2021 года 09:46
Федеральной резервной системе (ФРС) следует приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа активов в этом году, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер, и слабый августовский отчет по американскому рынку труда не изменил ее... читать дальше
.11 сентября 2021 года 09:42
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 223 млн 851 тыс. 538, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 616... читать дальше
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