.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3472,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 763,17 млрд руб.
.
10 сентября 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3472,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 763,17 млрд руб.
|0
10 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 сентября составили по Российской Федерации 3472,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3211,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3463,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3224,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 сентября составили 763,17 млрд руб. против 765,57878 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
10 сентября 2021 года 10:06
Фондовый рынок России начал торги повышением индекса РТС и незначительными изменениями индекса МосБиржи
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал повышением индекса РТС и незначительными изменениями индекса МосБиржи на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (растут нефть и металлы). По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы изменились без... читать дальше
.10 сентября 2021 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 72,2/73,79 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,2/73,79 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 12 коп., Cредний курс продажи упал...
.10 сентября 2021 года 09:47
Российские компании, возвращающиеся на рынок еврооблигаций после традиционного летнего перерыва, проводят первые сделки осеннего сезона на фоне ажиотажного спроса на их долговые бумаги. Все три размещения, прошедшие на этой неделе, сопровождались повышенным интересом со стороны... читать дальше
.10 сентября 2021 года 09:39
В ходе сегодняшних торгов долларовый индекс не демонстрирует существенных изменений по отношению к основным валютам, но может показать недельный подъем. Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена,... читать дальше
.10 сентября 2021 года 09:37
Потребительские цены в Германии, рассчитанные по германским стандартам, в августе увеличились на 3,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Это максимальные темпы роста за 27 лет - с декабря... читать дальше
.10 сентября 2021 года 09:30
Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов, не последовав за динамикой американского фондового рынка, который снизился по итогам сессии в четверг. Рынки, похоже, в целом проигнорировали итоги заседания Европейского... читать дальше
.10 сентября 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3472,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 763,17 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 сентября составили по Российской Федерации 3472,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3211,5 млрд руб. На... читать дальше
.10 сентября 2021 года 09:17
Глава Минэкономразвития: Россия готова вместе с Германией и другими государствами заниматься развитием технологий в области водородной энергетики
Россия заинтересована в сотрудничестве с Германией в сфере водородной энергетики и готова поставлять водород для последующего транзита в другие страны Европы, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе вчерашней встречи с послом Германии Гезой... читать дальше
.10 сентября 2021 года 09:09
Минску не нужны новые кредиты от РФ, заявил вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. "Что касается кредитной поддержки, опять Владимир Владимирович не сказал, но я должен признаться,... читать дальше
.10 сентября 2021 года 09:08
0 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-93 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
.10 сентября 2021 года 09:00
Крупнейшая в США компания розничной торговли по объему выручки - Walmart Inc. - прекратит выплачивать ежеквартальные бонусы работникам магазинов в связи с увеличением размера почасовой оплаты труда для сотен тысяч сотрудников. В сообщении компании для сотрудников... читать дальше
.10 сентября 2021 года 08:53
В июле субъекты МСП привлекли кредиты на 830,3 млрд рублей, что на 21% меньше, чем в июне, когда объемы заимствования выросли по сравнению с маем на 38% - до рекордных 1 трлн 56,5 млрд рублей, следует из информации на сайте ЦБ РФ. При этом количество предоставленных в... читать дальше
.10 сентября 2021 года 08:45
Нефтяные цены повышаются сегодня после снижения по итогам предыдущей сессии. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 мск составляла $71,98 за баррель, что на $0,53 (0,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам... читать дальше
.10 сентября 2021 года 08:40
ЦБ ввел временную администрацию в банк "Спутник" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов
Банк России возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению самарским банком "Спутник" и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, говорится в сообщении регулятора. Введение моратория на удовлетворение... читать дальше
.10 сентября 2021 года 08:34
Президент РФ Владимир Путин сообщил вчера, что на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко были согласованы 28 программ по дальнейшему углублению интеграционных процессов между двумя странами. "Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы... читать дальше
.10 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $22,17 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.