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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал повышением индекса РТС и незначительными изменениями индекса МосБиржи на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (растут нефть и металлы). По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы изменились без... По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы изменились без... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,2/73,79 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 12 коп., Cредний курс продажи упал...

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Российские компании, возвращающиеся на рынок еврооблигаций после традиционного летнего перерыва, проводят первые сделки осеннего сезона на фоне ажиотажного спроса на их долговые бумаги. Все три размещения, прошедшие на этой неделе, сопровождались повышенным интересом со стороны... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов долларовый индекс не демонстрирует существенных изменений по отношению к основным валютам, но может показать недельный подъем. Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена,... Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена,... читать дальше

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Потребительские цены в Германии, рассчитанные по германским стандартам, в августе увеличились на 3,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Это максимальные темпы роста за 27 лет - с декабря... Это максимальные темпы роста за 27 лет - с декабря... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов, не последовав за динамикой американского фондового рынка, который снизился по итогам сессии в четверг. Рынки, похоже, в целом проигнорировали итоги заседания Европейского... Рынки, похоже, в целом проигнорировали итоги заседания Европейского... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 сентября составили по Российской Федерации 3472,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3211,5 млрд руб. На... На... читать дальше

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Россия заинтересована в сотрудничестве с Германией в сфере водородной энергетики и готова поставлять водород для последующего транзита в другие страны Европы, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе вчерашней встречи с послом Германии Гезой... читать дальше

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Минску не нужны новые кредиты от РФ, заявил вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. "Что касается кредитной поддержки, опять Владимир Владимирович не сказал, но я должен признаться,... "Что касается кредитной поддержки, опять Владимир Владимирович не сказал, но я должен признаться,... читать дальше

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0 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-93 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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Крупнейшая в США компания розничной торговли по объему выручки - Walmart Inc. - прекратит выплачивать ежеквартальные бонусы работникам магазинов в связи с увеличением размера почасовой оплаты труда для сотен тысяч сотрудников. В сообщении компании для сотрудников... В сообщении компании для сотрудников... читать дальше

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В июле субъекты МСП привлекли кредиты на 830,3 млрд рублей, что на 21% меньше, чем в июне, когда объемы заимствования выросли по сравнению с маем на 38% - до рекордных 1 трлн 56,5 млрд рублей, следует из информации на сайте ЦБ РФ. При этом количество предоставленных в... При этом количество предоставленных в... читать дальше

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Нефтяные цены повышаются сегодня после снижения по итогам предыдущей сессии. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 мск составляла $71,98 за баррель, что на $0,53 (0,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам... Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 мск составляла $71,98 за баррель, что на $0,53 (0,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам... читать дальше

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Банк России возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению самарским банком "Спутник" и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, говорится в сообщении регулятора. Введение моратория на удовлетворение... Введение моратория на удовлетворение... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин сообщил вчера, что на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко были согласованы 28 программ по дальнейшему углублению интеграционных процессов между двумя странами. "Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы... "Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $22,17 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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