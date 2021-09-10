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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 86,4677 руб.
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10 сентября 2021 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 86,4677 руб.

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10 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 сентября, составляет 86,4677 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 44,37 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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