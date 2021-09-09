Учетные цены Банка России на драгметаллы с 10 сентября

9 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 10 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4221,14 (-24,21) руб./грамм; на серебро - 56,77 (-0,64) руб./грамм; на платину - 2311,18 (-52,4) руб./грамм; на палладий - 5301,84 (-263,55) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 63375,070 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 188,705 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3101 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,0407 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,8325 руб., максимальный - 73,3 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 72,8325 руб., максимальный - 73,3 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 301 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3285 руб. Минимальный курс юаня составил 11,292 руб., максимальный - 11,3454 руб. Было заключено 367 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,292 руб., максимальный - 11,3454 руб. Было заключено 367 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3790 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,3376 руб. Минимальный курс евро составил 86,09 руб., максимальный - 86,6025 руб. Было заключено 7164... Минимальный курс евро составил 86,09 руб., максимальный - 86,6025 руб. Было заключено 7164... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги в миноре, завершил четверг снижением индекса Мосбиржи и стабильным индексом РТС. Европейские рынки акций снижались с начала торгов в ожидании заседания ЕЦБ, после заседания изменялись разнонаправленно. Европейские рынки акций снижались с начала торгов в ожидании заседания ЕЦБ, после заседания изменялись разнонаправленно. Рынки акций АТР... Рынки акций АТР... читать дальше

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Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг слегка подросли вслед за позитивной динамикой цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались... читать дальше

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омсвязьбанк (ПСБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-07 объемом 15 млрд рублей на уровне 8,15% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,32% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,32% годовых. Сбор заявок прошел 9... Сбор заявок прошел 9... читать дальше

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Цены на нефть перешли к росту вечером в четверг после падения в середине дня. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 мск подорожали на 0,4% (на $0,28) - до $72,88 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на... Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 мск подорожали на 0,4% (на $0,28) - до $72,88 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций РН банка серии БО-001P-09 объемом 8 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AAА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка,... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка,... читать дальше

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МТС докапитализирует дочерний МТС банк путем передачи в его имущество безвозмездного вклада на 7,6 млрд рублей, соответствующее решение одобрил совет директоров кредитной организации. Компания Mobile TeleSystems B.V. до 10 сентября 2021 года безвозмездно внесет вклад в... Компания Mobile TeleSystems B.V. до 10 сентября 2021 года безвозмездно внесет вклад в... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1528 тыс. баррелей - до 423,867 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 7215 тыс. баррелей и составили 219,999 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 7215 тыс. баррелей и составили 219,999 млн баррелей,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,0433 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,82 руб., максимальный - 73,29 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,82 руб., максимальный - 73,29 руб. Было... читать дальше

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В этом году рост экономики Эстонии составит 9,5%, а в 2022 году - 4%, прогнозирует министерство финансов страны. "Экономика у нас восстановилась быстрыми темпами, в целом мы вернулись на докризисный уровень", - заявила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус на... "Экономика у нас восстановилась быстрыми темпами, в целом мы вернулись на докризисный уровень", - заявила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус на... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект приказа об индексации ставок портовых сборов, взимаемых ФГУП "Росморпорт" (РМП, структура Росморречфлота) в морских портах РФ. Согласно опубликованному документу, ведомство предлагает на период до конца 2021... Согласно опубликованному документу, ведомство предлагает на период до конца 2021... читать дальше

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Американский рынок акций начал торги в четверг в небольшом плюсе. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:07 мск увеличилось на 0,3% и составляло 35151,68 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени поднялся на 0,3% - до 4527,39 пункта. Nasdaq Composite с... Значение Dow Jones Industrial Average к 17:07 мск увеличилось на 0,3% и составляло 35151,68 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени поднялся на 0,3% - до 4527,39 пункта. Nasdaq Composite с... читать дальше

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Оодин из мировых лидеров в области технологий печати - американский Xerox Holdings - объявил о переводе листинга на биржу Nasdaq. До этого акции компании 60 лет торговались на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). До этого акции компании 60 лет торговались на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Изменения вступят в силу 21 сентября, говорится в... Изменения вступят в силу 21 сентября, говорится в...

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