09 сентября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
9 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Июль 2021
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Июль 2021
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Сентябрь 2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 29 августа по 04 сентября
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 22 по 28 августа
|18:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 28 августа по 03 сентября
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
09 сентября 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 63375,070 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 188,705 млрд руб., или на...
.
09 сентября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3101 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,0407 руб.
Минимальный курс доллара США составил 72,8325 руб., максимальный - 73,3 руб. Было заключено... читать дальше
.
09 сентября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 301 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3285 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,292 руб., максимальный - 11,3454 руб. Было заключено 367 сделок.... читать дальше
.
09 сентября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3790 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,3376 руб.
Минимальный курс евро составил 86,09 руб., максимальный - 86,6025 руб. Было заключено 7164... читать дальше
.
09 сентября 2021 года 18:58
Российский рынок акций, начавший торги в миноре, завершил четверг снижением индекса Мосбиржи и стабильным индексом РТС.
Европейские рынки акций снижались с начала торгов в ожидании заседания ЕЦБ, после заседания изменялись разнонаправленно.
Рынки акций АТР... читать дальше
.
09 сентября 2021 года 18:40
Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг слегка подросли вслед за позитивной динамикой цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались... читать дальше
.
09 сентября 2021 года 18:37
омсвязьбанк (ПСБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-07 объемом 15 млрд рублей на уровне 8,15% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,32% годовых.
Сбор заявок прошел 9... читать дальше
.
09 сентября 2021 года 18:31
Цены на нефть перешли к росту вечером в четверг после падения в середине дня.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 мск подорожали на 0,4% (на $0,28) - до $72,88 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на... читать дальше
.
09 сентября 2021 года 18:30
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций РН банка серии БО-001P-09 объемом 8 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AAА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка,... читать дальше
.
09 сентября 2021 года 18:25
МТС докапитализирует дочерний МТС банк путем передачи в его имущество безвозмездного вклада на 7,6 млрд рублей, соответствующее решение одобрил совет директоров кредитной организации.
Компания Mobile TeleSystems B.V. до 10 сентября 2021 года безвозмездно внесет вклад в... читать дальше
.
09 сентября 2021 года 18:02
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1528 тыс. баррелей - до 423,867 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.
Товарные запасы бензина сократились на 7215 тыс. баррелей и составили 219,999 млн баррелей,... читать дальше
.
09 сентября 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,0433 руб.
Минимальный курс доллара США составил 72,82 руб., максимальный - 73,29 руб. Было... читать дальше
.
09 сентября 2021 года 17:47
В этом году рост экономики Эстонии составит 9,5%, а в 2022 году - 4%, прогнозирует министерство финансов страны.
"Экономика у нас восстановилась быстрыми темпами, в целом мы вернулись на докризисный уровень", - заявила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус на... читать дальше
.
09 сентября 2021 года 17:37
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект приказа об индексации ставок портовых сборов, взимаемых ФГУП "Росморпорт" (РМП, структура Росморречфлота) в морских портах РФ.
Согласно опубликованному документу, ведомство предлагает на период до конца 2021... читать дальше
.
09 сентября 2021 года 17:21
Американский рынок акций начал торги в четверг в небольшом плюсе.
Значение Dow Jones Industrial Average к 17:07 мск увеличилось на 0,3% и составляло 35151,68 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени поднялся на 0,3% - до 4527,39 пункта. Nasdaq Composite с... читать дальше
.
09 сентября 2021 года 17:10
Оодин из мировых лидеров в области технологий печати - американский Xerox Holdings - объявил о переводе листинга на биржу Nasdaq.
До этого акции компании 60 лет торговались на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
Изменения вступят в силу 21 сентября, говорится в...
.