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08 сентября 2021 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,7985 руб.

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8 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 773 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7985 руб.

Минимальный курс евро составил 86,5025 руб., максимальный - 86,94 руб. Было заключено 2258 сделок. Объем торгов составил 14002,6 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,625 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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