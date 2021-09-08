08 сентября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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8 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Июль 2021
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Июль 2021
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Август 2021
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Сентябрь 2021
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08 сентября 2021 года 08:34
Торги во вторник американские фондовые индексы завершили торги без единой динамики при отсутствии важных новостей и экономических данных, при этом значение Nasdaq Composite обновило рекорд в очередной раз в текущем году.
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на... читать дальше
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08 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $250 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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08 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $18,22 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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08 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 345,03 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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08 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 21,36 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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08 сентября 2021 года 08:27
Во 2-м квартале экономика Японии увеличилась на 0,5% в поквартальном выражении, свидетельствуют пересмотренные официальные данные. Предварительные данные указывали на рост на 0,3%.
Аналитики Trading Economics в среднем ожидали роста ВВП на 0,4%.
В 1-м квартале... читать дальше
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08 сентября 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1262 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,3572... читать дальше
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08 сентября 2021 года 08:20
Доллар США и евро начали торги на "Московской бирже" повышением, рубль слабеет к бивалютной корзине в связи с негативной динамикой большинства мировых рынков.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,34-73,5 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил... читать дальше
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08 сентября 2021 года 08:14
Первые инвестиции в проекты из средств Фонда национального благосостояния могут быть осуществлены уже в этом году, считает Минфин.
"Мы надеемся, что с учетом всех наших внутренних процедур первые проекты должны пойти до конца года", - заявил замглавы ведомства Тимур... читать дальше
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08 сентября 2021 года 08:08
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы снизились.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов уменьшился на 0,5% и составил 472,87 пункта. Представители химической отрасли продемонстрировали наиболее существенный... читать дальше
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08 сентября 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 сентября, составляет 73,1909 руб. Официальный курс евро, установленный ЦБ с 8 сентября, составляет 86,8922 руб.
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08 сентября 2021 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:45
Внешнеторговый баланс Франции
Июль... читать дальше
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07 сентября 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 63438,916 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 65,572 млрд руб., или на...
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07 сентября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 229 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3345 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,305 руб., максимальный - 11,3539 руб. Было заключено 433 сделки.... читать дальше
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07 сентября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3086 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8939 руб.
Минимальный курс евро составил 86,6 руб., максимальный - 87 руб. Было заключено 5227 сделок.... читать дальше
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07 сентября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2675 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2294 руб.
Минимальный курс доллара США составил 72,915 руб., максимальный - 73,3875 руб. Было... читать дальше
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