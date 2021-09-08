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НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Расширен перечень профессий, наиболее востребованных в российской экономике
Правительство расширило перечень профессий, наиболее востребованных в экономике России. Этот перечень является основанием для назначения стипендии правительства. В обновлённый перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий
 
Назван объем инвестиций в проекты с участием средств ФНБ
В предварительный список проектов, которые могут претендовать на инвестиции из фонда национального благосостояния (ФНБ), вошли 32 инициативы, но "реально в детальной проработке" находится 11 из них, сообщил "Ведомостям" замминистра экономического...
 
Списки претендентов на переселение из аварийного фонда могут быть расширены
В осеннюю сессию Госдума рассмотрит законопроект "О внесении изменения в статью 32 Жилищного кодекса РФ". Документом предлагается предоставить право близким родственникам владельцев аварийного жилья получать новые квартиры, пишут "Известия"....
 
В августе выросли вложения в биржевые ПИФы
В августе активность частных инвесторов на рынке коллективных инвестиций заметно выросла. По данным InvestFunds, объем привлечения в розничные фонды превысил 22,3 млрд руб.— это почти на 3 млрд руб. выше показателя июля. Однако этот результат...
 
08 сентября 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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8 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:45 Внешнеторговый баланс Франции Июль 2021
11:00 Объемы розничных продаж в Италии Июль 2021
17:00 Индекс деловой активности IVEY в Канаде Август 2021
17:00 Процентная ставка Банка Канады Сентябрь 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
08 сентября 2021 года 08:34
Фондовые индикаторы США завершили торги противоречиво: Nasdaq возобновил рекорд, Dow Jones и S&P 500 снизились
Торги во вторник американские фондовые индексы завершили торги без единой динамики при отсутствии важных новостей и экономических данных, при этом значение Nasdaq Composite обновило рекорд в очередной раз в текущем году.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на...    читать дальше
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08 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $250 тыс.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $250 тыс..

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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08 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $18,22 млн
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $18,22 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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08 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 345,03 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 345,03 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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08 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 21,36 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 21,36 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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08 сентября 2021 года 08:27
Квартальные темпы роста ВВП Японии оказались выше предварительных данных
Во 2-м квартале экономика Японии увеличилась на 0,5% в поквартальном выражении, свидетельствуют пересмотренные официальные данные. Предварительные данные указывали на рост на 0,3%.

Аналитики Trading Economics в среднем ожидали роста ВВП на 0,4%.

В 1-м квартале...    читать дальше
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08 сентября 2021 года 08:20
За первые пять минут торгов курс доллара США повысился до 73,3572 руб.
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1262 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,3572...    читать дальше
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08 сентября 2021 года 08:20
Доллар торгуется на "МосБирже" на уровне 73,36 руб., евро - 86,86 руб.
Доллар США и евро начали торги на "Московской бирже" повышением, рубль слабеет к бивалютной корзине в связи с негативной динамикой большинства мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,34-73,5 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил...    читать дальше
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08 сентября 2021 года 08:14
Первые инвестиции в проекты из ФНБ могут пойти уже в этом году - Минфин
Первые инвестиции в проекты из средств Фонда национального благосостояния могут быть осуществлены уже в этом году, считает Минфин.

"Мы надеемся, что с учетом всех наших внутренних процедур первые проекты должны пойти до конца года", - заявил замглавы ведомства Тимур...    читать дальше
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08 сентября 2021 года 08:08
Европейские рынки акций закрылись снижением
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы снизились.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов уменьшился на 0,5% и составил 472,87 пункта. Представители химической отрасли продемонстрировали наиболее существенный...    читать дальше
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08 сентября 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,1909 руб., курс евро - в размере 86,8922 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 сентября, составляет 73,1909 руб. Официальный курс евро, установленный ЦБ с 8 сентября, составляет 86,8922 руб.
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08 сентября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:45

Внешнеторговый баланс Франции

Июль...    читать дальше
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07 сентября 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 7 сентября выросла на 0,10% и составила 63438,916 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 63438,916 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 65,572 млрд руб., или на...
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07 сентября 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3345 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 229 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3345 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,305 руб., максимальный - 11,3539 руб. Было заключено 433 сделки....    читать дальше
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07 сентября 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,8939 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3086 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8939 руб.

Минимальный курс евро составил 86,6 руб., максимальный - 87 руб. Было заключено 5227 сделок....    читать дальше
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07 сентября 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,2294 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2675 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2294 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,915 руб., максимальный - 73,3875 руб. Было...    читать дальше
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