ЦБ РФ установил курс евро с 8 сентября в размере 86,8922 руб.

7 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 8 сентября, составляет 86,8922 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,79 коп.

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Торги во вторник американские фондовые индексы завершили торги без единой динамики при отсутствии важных новостей и экономических данных, при этом значение Nasdaq Composite обновило рекорд в очередной раз в текущем году. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на... Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $250 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $18,22 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 345,03 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 21,36 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Во 2-м квартале экономика Японии увеличилась на 0,5% в поквартальном выражении, свидетельствуют пересмотренные официальные данные. Предварительные данные указывали на рост на 0,3%. Аналитики Trading Economics в среднем ожидали роста ВВП на 0,4%. Аналитики Trading Economics в среднем ожидали роста ВВП на 0,4%. В 1-м квартале... В 1-м квартале... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1262 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,3572... читать дальше

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Доллар США и евро начали торги на "Московской бирже" повышением, рубль слабеет к бивалютной корзине в связи с негативной динамикой большинства мировых рынков. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,34-73,5 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,34-73,5 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил... читать дальше

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Первые инвестиции в проекты из средств Фонда национального благосостояния могут быть осуществлены уже в этом году, считает Минфин. "Мы надеемся, что с учетом всех наших внутренних процедур первые проекты должны пойти до конца года", - заявил замглавы ведомства Тимур... "Мы надеемся, что с учетом всех наших внутренних процедур первые проекты должны пойти до конца года", - заявил замглавы ведомства Тимур... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы снизились. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов уменьшился на 0,5% и составил 472,87 пункта. Представители химической отрасли продемонстрировали наиболее существенный... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов уменьшился на 0,5% и составил 472,87 пункта. Представители химической отрасли продемонстрировали наиболее существенный... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 сентября, составляет 73,1909 руб. Официальный курс евро, установленный ЦБ с 8 сентября, составляет 86,8922 руб.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:45 09:45 Внешнеторговый баланс Франции Внешнеторговый баланс Франции Июль... Июль... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 63438,916 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 65,572 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 229 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3345 руб. Минимальный курс юаня составил 11,305 руб., максимальный - 11,3539 руб. Было заключено 433 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,305 руб., максимальный - 11,3539 руб. Было заключено 433 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3086 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8939 руб. Минимальный курс евро составил 86,6 руб., максимальный - 87 руб. Было заключено 5227 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,6 руб., максимальный - 87 руб. Было заключено 5227 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2675 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2294 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,915 руб., максимальный - 73,3875 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,915 руб., максимальный - 73,3875 руб. Было... читать дальше

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