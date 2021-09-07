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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 72,9538 руб., евро - 86,5743 руб.
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07 сентября 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 72,9538 руб., евро - 86,5743 руб.
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6 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 72,9538 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,93 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 86,5743 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,77 коп.
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08 сентября 2021 года 08:34
Фондовые индикаторы США завершили торги противоречиво: Nasdaq возобновил рекорд, Dow Jones и S&P 500 снизились
Торги во вторник американские фондовые индексы завершили торги без единой динамики при отсутствии важных новостей и экономических данных, при этом значение Nasdaq Composite обновило рекорд в очередной раз в текущем году. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на... читать дальше
.08 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $250 тыс.. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.08 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $18,22 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.08 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 345,03 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.08 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 21,36 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.08 сентября 2021 года 08:27
Во 2-м квартале экономика Японии увеличилась на 0,5% в поквартальном выражении, свидетельствуют пересмотренные официальные данные. Предварительные данные указывали на рост на 0,3%. Аналитики Trading Economics в среднем ожидали роста ВВП на 0,4%. В 1-м квартале... читать дальше
.08 сентября 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1262 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,3572... читать дальше
.08 сентября 2021 года 08:20
Доллар США и евро начали торги на "Московской бирже" повышением, рубль слабеет к бивалютной корзине в связи с негативной динамикой большинства мировых рынков. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,34-73,5 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил... читать дальше
.08 сентября 2021 года 08:14
Первые инвестиции в проекты из средств Фонда национального благосостояния могут быть осуществлены уже в этом году, считает Минфин. "Мы надеемся, что с учетом всех наших внутренних процедур первые проекты должны пойти до конца года", - заявил замглавы ведомства Тимур... читать дальше
.08 сентября 2021 года 08:08
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы снизились. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов уменьшился на 0,5% и составил 472,87 пункта. Представители химической отрасли продемонстрировали наиболее существенный... читать дальше
.08 сентября 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,1909 руб., курс евро - в размере 86,8922 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 сентября, составляет 73,1909 руб. Официальный курс евро, установленный ЦБ с 8 сентября, составляет 86,8922 руб.
.08 сентября 2021 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 09:45 Внешнеторговый баланс Франции Июль... читать дальше
.07 сентября 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 7 сентября выросла на 0,10% и составила 63438,916 млрд руб.
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.07 сентября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 229 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3345 руб. Минимальный курс юаня составил 11,305 руб., максимальный - 11,3539 руб. Было заключено 433 сделки.... читать дальше
.07 сентября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3086 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,8939 руб. Минимальный курс евро составил 86,6 руб., максимальный - 87 руб. Было заключено 5227 сделок.... читать дальше
.07 сентября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2675 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2294 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,915 руб., максимальный - 73,3875 руб. Было... читать дальше
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