ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 сентября в размере 72,9538 руб.

6 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 72,9538 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,93 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 63373,343 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 495,237 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1487 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5822 руб. Минимальный курс евро составил 86,44 руб., максимальный - 86,695 руб. Было заключено 4099 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,44 руб., максимальный - 86,695 руб. Было заключено 4099 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 151 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3114 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2921 руб., максимальный - 11,3279 руб. Было заключено 365 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,2921 руб., максимальный - 11,3279 руб. Было заключено 365 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне на фоне подъема внешних площадок, подогретых ожиданиями сохранения стимулирующей монетарной политики Федрезерва США. Индекс МосБиржи обновил максимум вместе с раллирующими акциями металлургов и ВТБ. Акции "Русала" раллировали... Акции "Русала" раллировали... читать дальше

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Цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) по итогам прошлой недели укрепились на $3, до $301 за тонну (FOB глубоководные порты), следует из мониторинга "СовЭкона". Это самый высокий уровень с апреля 2021 года. С июля цены выросли более чем на $50 за тонну на фоне ухудшения... читать дальше

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Цены на нефть замедлили снижение. Давление на рынок оказывают сигналы ужесточения конкуренции среди экспортеров в обстановке ухудшения перспектив глобального спроса из-за новой волны COVID-19 в мире. Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco накануне... Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco накануне... читать дальше

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Порядка 15 тыс. сотрудников "АвтоВАЗа", в зависимости от работы сборочных линий, находятся в режиме простоя с выплатой двух третей заработной платы, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. О готовности содействовать тольяттинскому заводу в разрешении ситуации с... читать дальше

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Совокупная стоимость сделок на фьючерсных рынках КНР в январе-августе взлетела на 51,2%, или в полтора раза, относительно аналогичного периода прошлого года и составила 388,32 трлн юаней, свидетельствуют данные Китайской фьючерсной ассоциации. Число операций увеличилось на...

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Россия с 1 июля по 2 сентября этого года экспортировала 6,7 млн тонн зерна, что на 22,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (8,7 млн тонн), сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. В том числе экспорт пшеницы снизился на 18%, до 5,8 млн тонн, ячменя... читать дальше

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Объем сделок слияния и поглощения в мире в 2021 году может стать рекордным: с начала года компании уже заключили соглашения общей суммой около $4 трлн, согласно данным Refinitiv. Этот показатель более чем вдвое превышает значение за аналогичный период в прошлом году. В случае,... читать дальше

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"Ростсельмаш" начал строительство в Ростове-на-Дону завода, который будет производить тракторы, коммунальную технику и комбайны. "Мы увидели, что реально подошли к началу строительства этого комплекса. Затвердили это на бумаге, договорились, что уже в III квартале текущего года... читать дальше

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сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-88 на 13 млрд 880,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Объем госзакупок в Китае по итогам 2020 года вырос на 11,8% и достиг 3,7 трлн юаней (около $572,5 млрд), поскольку они продолжали играть все более значительную роль в поддержке экономического и социального развития, свидетельствую данные министерства финансов страны. Это... читать дальше

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В августе 2021 года Россия значительно увеличила импорт свинины, мяса птицы, рыбы, растительного масла и сахара из стран дальнего зарубежья, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Так, импорт мяса птицы вырос на 40,1% по сравнению с показателем за... Так, импорт мяса птицы вырос на 40,1% по сравнению с показателем за... читать дальше

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Пекинская фондовая биржа (Beijing Stock Exchange) была зарегистрирована как акционерная компания с уставным капиталом 1 млрд юаней ($155,34 млн). Регистрация была проведена 3 сентября, на следующий день после объявления о создании новой фондовой биржи председателем КНР Си... читать дальше

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Импорт в РФ товаров из стран дальнего зарубежья, по предварительным данным таможенной статистики, в январе-августе 2021 года составил $166 млрд 610 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возрос на 29,9%, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Значительный... читать дальше

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