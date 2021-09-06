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06 сентября 2021 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3162 руб.
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6 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 289 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3162 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3016 руб., максимальный - 11,3399 руб. Было заключено 65 сделок. Объем торгов составил 425,77 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,315 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.06 сентября 2021 года 18:42
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Порядка 15 тыс. сотрудников "АвтоВАЗа", в зависимости от работы сборочных линий, находятся в режиме простоя с выплатой двух третей заработной платы, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. О готовности содействовать тольяттинскому заводу в разрешении ситуации с... читать дальше
.06 сентября 2021 года 18:09
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.06 сентября 2021 года 16:48
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