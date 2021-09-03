Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,4342 руб.

Минимальный курс евро составил 86,31 руб., максимальный - 86,635 руб. Была заключена 3991 сделка. Объем торгов составил 17742,27 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,4025 руб. за евро.

3 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1584 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,4342 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 62878,106 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 199,495 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1584 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,4342 руб. Минимальный курс евро составил 86,31 руб., максимальный - 86,635 руб. Была заключена 3991 сделка.... Минимальный курс евро составил 86,31 руб., максимальный - 86,635 руб. Была заключена 3991 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 126 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2963 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2756 руб., максимальный - 11,323 руб. Было заключено 398 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,2756 руб., максимальный - 11,323 руб. Было заключено 398 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 619 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7546 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,55 руб., максимальный - 72,9425 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 72,55 руб., максимальный - 72,9425 руб. Была... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе. Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, по итогам торгов в пятницу обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 4000 пунктов на фоне благоприятной внешней сырьевой конъюнктуре. В пятницу в Азии... В пятницу в Азии... читать дальше

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Сеть предприятий быстрого питания McDonald's планирует в ближайшие 5 лет инвестировать до 650 млн рублей в развитие своей структуры в Башкирии, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "Компания ООО "Макдоналдс" намерена реализовать проект строительства и... "Компания ООО "Макдоналдс" намерена реализовать проект строительства и... читать дальше

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Цены на нефть снижаются в пятницу, но завершают неделю ростом в связи с медленным восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида. Согласно данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, в ожидании урагана в Мексиканском заливе была... Согласно данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, в ожидании урагана в Мексиканском заливе была... читать дальше

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Американский производитель продуктов питания Kraft Heinz Co. заплатит $62 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, касающихся манипулирования данными о расходах компании с целью завышения прибылей. Как отмечают в SEC, в период с... Как отмечают в SEC, в период с... читать дальше

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Минфин РФ предлагает актуализировать дополнительные требования, предъявляемые к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, следует из проекта правительственного постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В этом... В этом... читать дальше

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Сборы страховщиков через страховых посредников выросли на 25% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - с 739,1 млрд до 894,2 млрд рублей, свидетельствуют данные ЦБ. Сборы через страховых брокеров увеличивались быстрее, показатель... Сборы через страховых брокеров увеличивались быстрее, показатель... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 691 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7391 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,5025 руб., максимальный - 72,995 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,5025 руб., максимальный - 72,995 руб. Было... читать дальше

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В мире локально, особенно в городах, произошло слабое, но резкое уменьшение числа вредных выбросов в 2020 году на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО) ООН. "COVID-19... "COVID-19... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе снизился до 61,7 пункта с рекордного июльского уровня в 64,1 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics,... читать дальше

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Россия, по данным на 3 сентября, собрала 92,2 млн тонн зерна с площади 34,1 млн га, сообщил Минсельхоз (данные об урожайности не приводятся). На 3 сентября 2020 года было собрано 104,2 млн тонн зерна с 33,9 млн га. Таким образом, сбор зерна в этом году на 11,5% меньше... читать дальше

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Американские фондовые индексы изменяются без единой динамики в ходе торгов в пятницу после публикации ключевых статистических данных по рынку труда, оказавшихся слабее ожиданий аналитиков. Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 235 тыс.,... Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 235 тыс.,... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 06.09 по 12.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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