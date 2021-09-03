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03 сентября 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 72,7546 руб.
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3 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 619 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7546 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,55 руб., максимальный - 72,9425 руб. Была заключена 35001 сделка. Объем торгов составил 137254,9 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,725 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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