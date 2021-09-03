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03 сентября 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,7391 руб.
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3 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 691 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7391 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,5025 руб., максимальный - 72,995 руб. Было заключено 10688 сделок. Объем торгов составил 37546,96 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,71 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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