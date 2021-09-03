03 сентября 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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3 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 06.09 по 12.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|06.09.2021
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Июль 2021
|07.09.2021
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Июль 2021
|07.09.2021
|12:00
|Изменение ВВП еврозоны
|II квартал 2021
|07.09.2021
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Сентябрь 2021
|07.09.2021
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Сентябрь 2021
|08.09.2021
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Июль 2021
|08.09.2021
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Июль 2021
|08.09.2021
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Август 2021
|08.09.2021
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Сентябрь 2021
|09.09.2021
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Июль 2021
|09.09.2021
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Июль 2021
|09.09.2021
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Сентябрь 2021
|09.09.2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 22 по 28 августа
|09.09.2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 15 по 21 августа
|09.09.2021
|18:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 28 августа по 03 сентября
|10.09.2021
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июль 2021
|10.09.2021
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Август 2021
|10.09.2021
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Июль 2021
|10.09.2021
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Июль 2021
|10.09.2021
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Июль 2021
|10.09.2021
|15:30
|Безработица в Канаде
|Август 2021
|10.09.2021
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Август 2021
|10.09.2021
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Июль 2021
Это автоматическое сообщение.
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03 сентября 2021 года 17:21
Американские фондовые индексы изменяются без единой динамики в ходе торгов в пятницу после публикации ключевых статистических данных по рынку труда, оказавшихся слабее ожиданий аналитиков.
Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 235 тыс.,... читать дальше
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03 сентября 2021 года 17:15
В течение ближайшей недели с 06.09 по 12.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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03 сентября 2021 года 17:09
Акционеры ПАО "Трубная металлургическая компания" на внеочередном собрании одобрили выплату промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2021 года в размере 17,71 рубля на акцию, говорится в сообщении ТМК.
Средства будут выплачены за счет чистой прибыли, а также... читать дальше
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03 сентября 2021 года 17:01
Совокупные активы российских страховщиков увеличились на 13,7% за год с 30 июня 2020 года по 30 июня 2021 года и составили 4,1 трлн рублей, свидетельствуют данные статистики Банка России.
Рентабельность активов страховщиков за тот же период снизилась (отношение прибыли... читать дальше
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03 сентября 2021 года 17:00
В понедельник, 6 сентября, в Канаде, США праздник - День труда.
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Это автоматическое сообщение.
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03 сентября 2021 года 16:52
Курс американского доллара снижается к основным валютам после публикации отчета о ситуации на американском рынке труда.
Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 235 тыс., минимальными темпами за 7 месяцев, свидетельствуют данные министерства... читать дальше
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03 сентября 2021 года 16:37
Крупнейшему российскому онлайн-ритейлеру Wildberries будет сложно удержать дифференцированные комиссии на платежи, осуществляемые российскими и международными платежными системами, дифференциацию стоит проводить без дискриминации каких-либо игроков, считает президент -... читать дальше
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03 сентября 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 4 по 10 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 110 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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03 сентября 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 4 по 10 сентября ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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03 сентября 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 4 по 10 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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03 сентября 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 4 по 10 сентября ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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03 сентября 2021 года 16:28
Сборы по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) российских страховщиков увеличились на 8,9% в 1-м полугодии 2021 года по сравнению с январем-июнем 2020 года и составили 127,2 млрд рублей, свидетельствуют данным Банка России.
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03 сентября 2021 года 16:21
В июле 2021 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 2,3% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 1,4%, свидетельствуют данные Евростата, опубликованные в четверг. В годовом выражении цены в позапрошлом месяце выросли на... читать дальше
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03 сентября 2021 года 16:20
сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-87 на 12 млрд 72,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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03 сентября 2021 года 16:15
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,1 пункта (0,178%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3983,67 пункта. Максимальное... читать дальше
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03 сентября 2021 года 16:12
Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 235 тыс., минимальными темпами за 7 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель вырос на 1,053 млн, а не на 943 тыс., как сообщалось... читать дальше
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