Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2873 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,276 руб., максимальный - 11,32 руб. Было заключено 138 сделок. Объем торгов составил 867,46 млн руб., что на 115% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2824 руб. за юань.

3 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 150 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2873 руб.

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Американские фондовые индексы изменяются без единой динамики в ходе торгов в пятницу после публикации ключевых статистических данных по рынку труда, оказавшихся слабее ожиданий аналитиков. Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 235 тыс.,... Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 235 тыс.,... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 06.09 по 12.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Акционеры ПАО "Трубная металлургическая компания" на внеочередном собрании одобрили выплату промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2021 года в размере 17,71 рубля на акцию, говорится в сообщении ТМК. Средства будут выплачены за счет чистой прибыли, а также... Средства будут выплачены за счет чистой прибыли, а также... читать дальше

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Совокупные активы российских страховщиков увеличились на 13,7% за год с 30 июня 2020 года по 30 июня 2021 года и составили 4,1 трлн рублей, свидетельствуют данные статистики Банка России. Рентабельность активов страховщиков за тот же период снизилась (отношение прибыли... Рентабельность активов страховщиков за тот же период снизилась (отношение прибыли... читать дальше

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В понедельник, 6 сентября, в Канаде, США праздник - День труда. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Курс американского доллара снижается к основным валютам после публикации отчета о ситуации на американском рынке труда. Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 235 тыс., минимальными темпами за 7 месяцев, свидетельствуют данные министерства... Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 235 тыс., минимальными темпами за 7 месяцев, свидетельствуют данные министерства... читать дальше

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Крупнейшему российскому онлайн-ритейлеру Wildberries будет сложно удержать дифференцированные комиссии на платежи, осуществляемые российскими и международными платежными системами, дифференциацию стоит проводить без дискриминации каких-либо игроков, считает президент -... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 4 по 10 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 110 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 4 по 10 сентября ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 4 по 10 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 4 по 10 сентября ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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Сборы по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) российских страховщиков увеличились на 8,9% в 1-м полугодии 2021 года по сравнению с январем-июнем 2020 года и составили 127,2 млрд рублей, свидетельствуют данным Банка России. Выплаты по ДМС за тот же период... Выплаты по ДМС за тот же период... читать дальше

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В июле 2021 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 2,3% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 1,4%, свидетельствуют данные Евростата, опубликованные в четверг. В годовом выражении цены в позапрошлом месяце выросли на... читать дальше

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сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-87 на 12 млрд 72,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,1 пункта (0,178%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3983,67 пункта. Максимальное... читать дальше

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Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 235 тыс., минимальными темпами за 7 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель вырос на 1,053 млн, а не на 943 тыс., как сообщалось... читать дальше

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