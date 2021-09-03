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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 100 млрд руб.
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03 сентября 2021 года 10:00
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 100 млрд руб.
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3 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 100 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -1,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Совокупные активы российских страховщиков увеличились на 13,7% за год с 30 июня 2020 года по 30 июня 2021 года и составили 4,1 трлн рублей, свидетельствуют данные статистики Банка России. Рентабельность активов страховщиков за тот же период снизилась (отношение прибыли... читать дальше
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.03 сентября 2021 года 16:37
Крупнейшему российскому онлайн-ритейлеру Wildberries будет сложно удержать дифференцированные комиссии на платежи, осуществляемые российскими и международными платежными системами, дифференциацию стоит проводить без дискриминации каких-либо игроков, считает президент -... читать дальше
.03 сентября 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 4 по 10 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 110 выпускам облигаций
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В течение ближайшей недели с 4 по 10 сентября ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
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В течение ближайшей недели с 4 по 10 сентября ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.03 сентября 2021 года 16:28
Сборы по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) российских страховщиков увеличились на 8,9% в 1-м полугодии 2021 года по сравнению с январем-июнем 2020 года и составили 127,2 млрд рублей, свидетельствуют данным Банка России. Выплаты по ДМС за тот же период... читать дальше
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.03 сентября 2021 года 16:12
Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 235 тыс., минимальными темпами за 7 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель вырос на 1,053 млн, а не на 943 тыс., как сообщалось... читать дальше
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