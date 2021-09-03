03 сентября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Июль 2021
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Август 2021
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Август 2021
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03 сентября 2021 года 08:42
ПАО "Соллерс Авто" готовится начать выпуск электромобилей и батарей для них во Владивостоке, где у компании работает совместное предприятие с японской Mazda (ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", МСМР), сообщил основной владелец группы Вадим Швецов.
"Наши японцы же в... читать дальше
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03 сентября 2021 года 08:37
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило оценку стоимости газа в ближайшие 2 года из-за существенного повышения цен с начала текущего.
Также пересмотр прогноза обусловлен восстановлением спроса и проблемами в цепочках поставок, говорится в... читать дальше
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03 сентября 2021 года 08:32
Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что до конца текущего года уровень безработицы в РФ останется на уровне 4,5% .
"Как сейчас, она остановилась в диапазоне 4,5% и к концу года, я думаю, будет также", - ответил "Интерфаксу" министр в кулуарах ВЭФ в...
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03 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 1,24 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $13,92 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 73 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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03 сентября 2021 года 08:27
Нефтяные цены слабо снижаются сегодня.
Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 мск подешевели на $0,06 (на 0,08%) - до $72,97 за баррель. В четверг их цена выросла на $1,44 (на 2%) и составила на закрытие $73,03 за баррель. Таким образом,... читать дальше
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03 сентября 2021 года 08:26
Торги в четверг американский фондовый рынок завершил ростом, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов на фоне оптимистичных статистических данных по рынку труда.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 131,29 пункта (0,37%) - до 35443,82... читать дальше
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03 сентября 2021 года 08:20
Изменения доллара и евро в самом начале торгов на "Московской бирже" незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала в ожидании публикации в США ежемесячных данных по рынку... читать дальше
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03 сентября 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 763 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,8928... читать дальше
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03 сентября 2021 года 08:14
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы выросли, в том числе благодаря хорошей финансовой отчетности компаний и другим корпоративным новостям.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов вырос на 0,3% - до... читать дальше
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03 сентября 2021 года 08:07
Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над увеличением туристического кешбэка для Дальнего Востока до 40 тысяч рублей.
"Туристический кешбэк... Я бы тоже подумал над увеличением", - сказал Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического... читать дальше
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03 сентября 2021 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 сентября, составляет 86,297 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,79 коп.
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03 сентября 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 сентября, составляет 72,8491 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,21 коп.
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03 сентября 2021 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
12:00
Объемы розничных продаж в еврозоне
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02 сентября 2021 года 19:55
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 62678,612 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 616,824 млрд руб., или на...
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