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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 86,297 руб.
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03 сентября 2021 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 86,297 руб.
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3 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 сентября, составляет 86,297 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,79 коп.
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03 сентября 2021 года 08:42
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Торги в четверг американский фондовый рынок завершил ростом, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов на фоне оптимистичных статистических данных по рынку труда. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 131,29 пункта (0,37%) - до 35443,82... читать дальше
.03 сентября 2021 года 08:20
Изменения доллара и евро в самом начале торгов на "Московской бирже" незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала в ожидании публикации в США ежемесячных данных по рынку... читать дальше
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.03 сентября 2021 года 08:14
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы выросли, в том числе благодаря хорошей финансовой отчетности компаний и другим корпоративным новостям. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов вырос на 0,3% - до... читать дальше
.03 сентября 2021 года 08:07
Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над увеличением туристического кешбэка для Дальнего Востока до 40 тысяч рублей. "Туристический кешбэк... Я бы тоже подумал над увеличением", - сказал Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического... читать дальше
.03 сентября 2021 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 сентября, составляет 86,297 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,79 коп.
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