ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 86,297 руб.

3 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 3 сентября, составляет 86,297 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,79 коп.

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ПАО "Соллерс Авто" готовится начать выпуск электромобилей и батарей для них во Владивостоке, где у компании работает совместное предприятие с японской Mazda (ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", МСМР), сообщил основной владелец группы Вадим Швецов. "Наши японцы же в... "Наши японцы же в... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило оценку стоимости газа в ближайшие 2 года из-за существенного повышения цен с начала текущего. Также пересмотр прогноза обусловлен восстановлением спроса и проблемами в цепочках поставок, говорится в... Также пересмотр прогноза обусловлен восстановлением спроса и проблемами в цепочках поставок, говорится в... читать дальше

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Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что до конца текущего года уровень безработицы в РФ останется на уровне 4,5% . "Как сейчас, она остановилась в диапазоне 4,5% и к концу года, я думаю, будет также", - ответил "Интерфаксу" министр в кулуарах ВЭФ в... "Как сейчас, она остановилась в диапазоне 4,5% и к концу года, я думаю, будет также", - ответил "Интерфаксу" министр в кулуарах ВЭФ в...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 1,24 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $13,92 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 73 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Нефтяные цены слабо снижаются сегодня. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 мск подешевели на $0,06 (на 0,08%) - до $72,97 за баррель. В четверг их цена выросла на $1,44 (на 2%) и составила на закрытие $73,03 за баррель. Таким образом,... Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 мск подешевели на $0,06 (на 0,08%) - до $72,97 за баррель. В четверг их цена выросла на $1,44 (на 2%) и составила на закрытие $73,03 за баррель. Таким образом,... читать дальше

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Торги в четверг американский фондовый рынок завершил ростом, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов на фоне оптимистичных статистических данных по рынку труда. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 131,29 пункта (0,37%) - до 35443,82... Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 131,29 пункта (0,37%) - до 35443,82... читать дальше

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Изменения доллара и евро в самом начале торгов на "Московской бирже" незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала в ожидании публикации в США ежемесячных данных по рынку... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 763 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,8928... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы выросли, в том числе благодаря хорошей финансовой отчетности компаний и другим корпоративным новостям. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов вырос на 0,3% - до... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов вырос на 0,3% - до... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над увеличением туристического кешбэка для Дальнего Востока до 40 тысяч рублей. "Туристический кешбэк... Я бы тоже подумал над увеличением", - сказал Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического... "Туристический кешбэк... Я бы тоже подумал над увеличением", - сказал Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 сентября, составляет 86,297 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,79 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 сентября, составляет 72,8491 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,21 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 12:00 12:00 Объемы розничных продаж в еврозоне Объемы розничных продаж в еврозоне ... ... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 62678,612 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 616,824 млрд руб., или на...

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