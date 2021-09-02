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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 сентября
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02 сентября 2021 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 сентября

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2 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 3 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4251,36 (-17,02) руб./грамм; на серебро - 56,6 (+0,31) руб./грамм; на платину - 2342,15 (-43,94) руб./грамм; на палладий - 5724,22 (-109,24) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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