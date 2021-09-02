Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -1,1 млрд руб.

2 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 сентября по данным на начало операционного дня выросло до -1,1 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 62678,612 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 616,824 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1476 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,2653 руб. Минимальный курс евро составил 86,1575 руб., максимальный - 86,47 руб. Было заключено 4236... Минимальный курс евро составил 86,1575 руб., максимальный - 86,47 руб. Было заключено 4236... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2701 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8083 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,7 руб., максимальный - 73,055 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 72,7 руб., максимальный - 73,055 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 369 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2834 руб. Минимальный курс юаня составил 11,275 руб., максимальный - 11,3209 руб. Было заключено 1434... Минимальный курс юаня составил 11,275 руб., максимальный - 11,3209 руб. Было заключено 1434... читать дальше

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Число регулярных авиарейсов из РФ в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Финляндию и Германию будет увеличено с 10 сентября, авиасообщение с Танзанией останется ограниченным до октября, сообщила пресс-служба Росавиации. В частности, на маршруте Санкт-Петербург - Дубай... В частности, на маршруте Санкт-Петербург - Дубай... читать дальше

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Центральный банк рассматривает возможность подключения к "антиотмывочной" платформе "Знай своего клиента" (Know Your Customer, KYC) не только банков, но и других финансовых организаций, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе обсуждения проекта Основных направлений... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру в четверг сохранил оптимистичный настрой вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью и завершил торги ростом индексов. В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite... В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite... читать дальше

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Банк России представил альтернативные сценарии макроэкономического развития на 2021-2024 годы, подчеркивает более высокую степень вероятности базового сценария. В проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы,... В проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы,... читать дальше

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Мировые поставки персональных компьютеров увеличатся по итогам текущего года на 14,2% - до 347 млн, прогнозирует International Data Corporation (IDC). В мае эксперты ожидали повышения на 18%. В мае эксперты ожидали повышения на 18%. Ухудшение оценки обусловлено, в первую очередь, сохраняющимися... Ухудшение оценки обусловлено, в первую очередь, сохраняющимися... читать дальше

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Розничные инвесторы стали покупать акции РФ более активно, что привело к улучшению ликвидности на рынке в конце лета, свидетельствуют материалы анализа операций клиентов BCS Global Markets (BCS GM) с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", по итогам... читать дальше

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Цены на нефть уверенно повышаются в ходе торгов в четверг после первоначального снижения. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 мск в четверг составляет $73,26 за баррель, что на $1,67 (2,33%) выше цены на закрытие... Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 мск в четверг составляет $73,26 за баррель, что на $1,67 (2,33%) выше цены на закрытие... читать дальше

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Капитализация "Газпрома" достигла 7,4309 трлн рублей, и эта компания поднялась на первое место в России по уровню рыночной капитализации. С лидирующей позиции "Газпром" потеснил Сбербанк, капитализация которого с учетом привилегированных акций составила 7,4307 трлн... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8082 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,69 руб., максимальный - 73,0475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,69 руб., максимальный - 73,0475 руб. Было... читать дальше

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В августе 2021 года общий объем торгов на рынках "Московской биржи" вырос на 5,9% (год к году) и составил 79,7 трлн рублей, говорится в сообщении торговой площадки. Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в августе вырос на 9,8%, до 3,845 трлн... Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в августе вырос на 9,8%, до 3,845 трлн... читать дальше

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Курс биткойна поднялся выше отметки в $50 тыс. впервые с 23 августа, стоимость эфира (Ethereum) превысила $3,8 тыс. в первый раз с мая. Аналитики прогнозируют усиление активности торговли и волатильности рынка криптовалют в сентябре, поскольку трейдеры возвращаются на... Аналитики прогнозируют усиление активности торговли и волатильности рынка криптовалют в сентябре, поскольку трейдеры возвращаются на... читать дальше

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За семь месяцев 2021 года путешествия по России совершили примерно 63 млн туристов, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, ведомство ожидает полного восстановления внутреннего туризма к концу года. "По итогам семи месяцев, данных за август... "По итогам семи месяцев, данных за август... читать дальше

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