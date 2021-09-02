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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3256 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 994,08 млрд руб.
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02 сентября 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3256 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 994,08 млрд руб.
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2 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 сентября составили по Российской Федерации 3256 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3033,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3451,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3253,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 сентября составили 994,08 млрд руб. против 809,46533 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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02 сентября 2021 года 09:42
Добыча нефти в России снизилась за 8 месяцев на 0,8%, экспорт в дальнее зарубежье - на 7,6% - ЦДУ ТЭК
В январе-августе 2021 года объем добычи нефти и газового конденсата в России снизился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 343,4 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,36 млн баррелей.... читать дальше
.02 сентября 2021 года 09:35
сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-87 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.02 сентября 2021 года 09:34
Минцифры предлагает провести с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года эксперимент по размещению физлицами своих биометрических персональных данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) через приложение для мобильного телефона, смартфона или планшета; они смогут дистанционно... читать дальше
.02 сентября 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3256 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 994,08 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 сентября составили по Российской Федерации 3256 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3033,5 млрд руб. На... читать дальше
.02 сентября 2021 года 09:25
По состоянию на сегодняшнее утро число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 218 млн 435 тыс. 582, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19... читать дальше
.02 сентября 2021 года 09:17
Оборот ресторанов, кафе и баров в России в июле 2021 года увеличился по сравнению с показателем за июль 2020 года на 30,8% - до 154,5 млрд рублей, сообщил Росстат. В июне рост составлял 73,6%, а в мае и апреле ресторанный рынок продемонстрировал рост в 2,2 раза по... читать дальше
.02 сентября 2021 года 09:12
В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, слабо дешевеет относительно иены. В центре внимания трейдеров данные по американскому рынку труда. Минтруд в четверг опубликует еженедельные данные о количестве новых заявок на пособие по безработице, а в... читать дальше
.02 сентября 2021 года 09:05
Сегодня в ходе торгов фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно. Инвесторы оценивают данные относительно состояния рынка труда США, опубликованные отраслевой организации ADP Employer днем ранее. Согласно этим данным,... читать дальше
.02 сентября 2021 года 08:59
Во 2-м квартале экономика Южной Кореи выросла на 6% в годовом выражении, свидетельствуют пересмотренные данные Банка Кореи. Это максимальные темпы подъема за последнее десятилетие. Согласно предварительным данным, опубликованным в конце июля, ВВП увеличился на... читать дальше
.02 сентября 2021 года 08:54
Июльские продажи через интернет по крупным и средним торгующим организациям РФ увеличились в 1,3 раза по сравнению с показателем за июль 2020 года, сообщил Росстат. По сравнению с предыдущим месяцем рост составил 2,3%. Доля онлайн-продаж в общем обороте... читать дальше
.02 сентября 2021 года 08:48
Торги в среду американские фондовые индексы завершили без единой динамики на фоне публикации свежих данных относительно состояния рынка труда. При этом значение Nasdaq Composite обновило рекорд в 33-й раз с начала этого года, в то время как Standard & Poor's 500 немного... читать дальше
.02 сентября 2021 года 08:42
В июле оборот розничной торговли в России увеличился по сравнению с показателем за июль 2020 года на 4,7% - до 3 трлн 276,4 млрд рублей, сообщил Росстат. Результат оказался хуже ожиданий: консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал рост оборота российской розницы на 6%... читать дальше
.02 сентября 2021 года 08:36
Россия к октябрю восстановит 65% от сокращенной с мая 2020 года добычи нефти, сообщил в интервью телеканалу "Россия24" вице-премьер РФ Александр Новак. "В соответствии с тем графиком повышения добычи, который согласован (странами ОПЕК+ на 400 тыс. б/с в месяц), мы... читать дальше
.02 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 80 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.02 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $12,02 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.02 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 1,71 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
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