02 сентября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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2 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Июль 2021
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Июль 2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 22 по 28 августа
|15:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|II квартал 2021
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Июль 2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 15 по 21 августа
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Июль 2021
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Июль 2021
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Размер погашения, всего
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Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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