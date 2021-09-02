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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле в России замедлился до 6,8%
В июле рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,8% после 10,2% в июне, сообщил Росстат. По отношению к июлю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 0,7% после роста на 2,3% месяцем ранее. За январь-июль промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
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Ситуация на российском рынке труда становится заметным проинфляционным фактором, полагают аналитики Банка России. "До двузначных величин (в июле-августе) ускорился рост номинальных заработных плат на фоне опережающего увеличения спроса на труд....
 
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Российский рынок труда вернулся на допандемийный уровень, показатель безработицы на 1 августа составляет 4,5%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. "Вчера буквально у нас вышли данные Росстата. По состоянию на 1 августа рынок труда вернулся в...
 
02 сентября 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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2 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:00 Изменение цен производителей в еврозоне Июль 2021
15:30 Внешнеторговый баланс США Июль 2021
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 22 по 28 августа
15:30 Производительность труда и стоимость рабочий силы в США II квартал 2021
15:30 Разрешения на строительство в Канаде Июль 2021
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 15 по 21 августа
17:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США Июль 2021
17:00 Объем промышленных заказов в США Июль 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
02 сентября 2021 года 09:42
Добыча нефти в России снизилась за 8 месяцев на 0,8%, экспорт в дальнее зарубежье - на 7,6% - ЦДУ ТЭК
В январе-августе 2021 года объем добычи нефти и газового конденсата в России снизился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 343,4 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,36 млн баррелей....    читать дальше
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02 сентября 2021 года 09:35
ВТБ разместит 3 сентября однодневные бонды серии КС-4-87 на 50 млрд рублей
сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-87 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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Россияне смогут загружать свою биометрию в ЕБС с помощью смартфона или планшета - проект
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02 сентября 2021 года 09:26
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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 сентября составили по Российской Федерации 3256 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3033,5 млрд руб.

На...    читать дальше
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02 сентября 2021 года 09:25
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По состоянию на сегодняшнее утро число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 218 млн 435 тыс. 582, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19...    читать дальше
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02 сентября 2021 года 09:17
В июле рост ресторанного рынка РФ замедлился до 30,9%
Оборот ресторанов, кафе и баров в России в июле 2021 года увеличился по сравнению с показателем за июль 2020 года на 30,8% - до 154,5 млрд рублей, сообщил Росстат.

В июне рост составлял 73,6%, а в мае и апреле ресторанный рынок продемонстрировал рост в 2,2 раза по...    читать дальше
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02 сентября 2021 года 09:12
Доллар США стабилен в паре с евро
В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, слабо дешевеет относительно иены.

В центре внимания трейдеров данные по американскому рынку труда. Минтруд в четверг опубликует еженедельные данные о количестве новых заявок на пособие по безработице, а в...    читать дальше
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02 сентября 2021 года 09:05
Фондовая Азия торгуется без единой динамики
Сегодня в ходе торгов фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно.

Инвесторы оценивают данные относительно состояния рынка труда США, опубликованные отраслевой организации ADP Employer днем ранее.

Согласно этим данным,...    читать дальше
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02 сентября 2021 года 08:59
Квартальный рост корейской экономики пересмотрен в лучшую сторону - до 6%
Во 2-м квартале экономика Южной Кореи выросла на 6% в годовом выражении, свидетельствуют пересмотренные данные Банка Кореи. Это максимальные темпы подъема за последнее десятилетие.

Согласно предварительным данным, опубликованным в конце июля, ВВП увеличился на...    читать дальше
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02 сентября 2021 года 08:54
В июле онлайн-продажи в России выросли в 1,3 раза - Росстат
Июльские продажи через интернет по крупным и средним торгующим организациям РФ увеличились в 1,3 раза по сравнению с показателем за июль 2020 года, сообщил Росстат.

По сравнению с предыдущим месяцем рост составил 2,3%.

Доля онлайн-продаж в общем обороте...    читать дальше
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02 сентября 2021 года 08:48
Фондовые индикаторы США завершили торги противоречиво
Торги в среду американские фондовые индексы завершили без единой динамики на фоне публикации свежих данных относительно состояния рынка труда.

При этом значение Nasdaq Composite обновило рекорд в 33-й раз с начала этого года, в то время как Standard & Poor's 500 немного...    читать дальше
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02 сентября 2021 года 08:42
Июльский рост розничной торговли РФ замедлился до 4,7% - Росстат
В июле оборот розничной торговли в России увеличился по сравнению с показателем за июль 2020 года на 4,7% - до 3 трлн 276,4 млрд рублей, сообщил Росстат.

Результат оказался хуже ожиданий: консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал рост оборота российской розницы на 6%...    читать дальше
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02 сентября 2021 года 08:36
К октябрю Россия восстановит 65% добычи нефти от уровня сокращения с мая 2020 г. - Новак
Россия к октябрю восстановит 65% от сокращенной с мая 2020 года добычи нефти, сообщил в интервью телеканалу "Россия24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"В соответствии с тем графиком повышения добычи, который согласован (странами ОПЕК+ на 400 тыс. б/с в месяц), мы...    читать дальше
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02 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 80 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 80 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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02 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $12,02 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $12,02 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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02 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 1,71 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 1,71 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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