Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,4149 руб.

Минимальный курс евро составил 86,305 руб., максимальный - 86,56 руб. Было заключено 4469 сделок. Объем торгов составил 23326,66 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,4125 руб. за евро.

1 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2453 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,4149 руб.

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В январе-августе 2021 года объем добычи нефти и газового конденсата в России снизился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 343,4 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,36 млн баррелей.... читать дальше

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сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-87 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Минцифры предлагает провести с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года эксперимент по размещению физлицами своих биометрических персональных данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) через приложение для мобильного телефона, смартфона или планшета; они смогут дистанционно... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 сентября составили по Российской Федерации 3256 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3033,5 млрд руб. На... На... читать дальше

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По состоянию на сегодняшнее утро число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 218 млн 435 тыс. 582, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19... С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19... читать дальше

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Оборот ресторанов, кафе и баров в России в июле 2021 года увеличился по сравнению с показателем за июль 2020 года на 30,8% - до 154,5 млрд рублей, сообщил Росстат. В июне рост составлял 73,6%, а в мае и апреле ресторанный рынок продемонстрировал рост в 2,2 раза по... В июне рост составлял 73,6%, а в мае и апреле ресторанный рынок продемонстрировал рост в 2,2 раза по... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, слабо дешевеет относительно иены. В центре внимания трейдеров данные по американскому рынку труда. Минтруд в четверг опубликует еженедельные данные о количестве новых заявок на пособие по безработице, а в... В центре внимания трейдеров данные по американскому рынку труда. Минтруд в четверг опубликует еженедельные данные о количестве новых заявок на пособие по безработице, а в... читать дальше

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Сегодня в ходе торгов фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно. Инвесторы оценивают данные относительно состояния рынка труда США, опубликованные отраслевой организации ADP Employer днем ранее. Инвесторы оценивают данные относительно состояния рынка труда США, опубликованные отраслевой организации ADP Employer днем ранее. Согласно этим данным,... Согласно этим данным,... читать дальше

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Во 2-м квартале экономика Южной Кореи выросла на 6% в годовом выражении, свидетельствуют пересмотренные данные Банка Кореи. Это максимальные темпы подъема за последнее десятилетие. Согласно предварительным данным, опубликованным в конце июля, ВВП увеличился на... Согласно предварительным данным, опубликованным в конце июля, ВВП увеличился на... читать дальше

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Июльские продажи через интернет по крупным и средним торгующим организациям РФ увеличились в 1,3 раза по сравнению с показателем за июль 2020 года, сообщил Росстат. По сравнению с предыдущим месяцем рост составил 2,3%. По сравнению с предыдущим месяцем рост составил 2,3%. Доля онлайн-продаж в общем обороте... Доля онлайн-продаж в общем обороте... читать дальше

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Торги в среду американские фондовые индексы завершили без единой динамики на фоне публикации свежих данных относительно состояния рынка труда. При этом значение Nasdaq Composite обновило рекорд в 33-й раз с начала этого года, в то время как Standard & Poor's 500 немного... При этом значение Nasdaq Composite обновило рекорд в 33-й раз с начала этого года, в то время как Standard & Poor's 500 немного... читать дальше

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В июле оборот розничной торговли в России увеличился по сравнению с показателем за июль 2020 года на 4,7% - до 3 трлн 276,4 млрд рублей, сообщил Росстат. Результат оказался хуже ожиданий: консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал рост оборота российской розницы на 6%... Результат оказался хуже ожиданий: консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал рост оборота российской розницы на 6%... читать дальше

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Россия к октябрю восстановит 65% от сокращенной с мая 2020 года добычи нефти, сообщил в интервью телеканалу "Россия24" вице-премьер РФ Александр Новак. "В соответствии с тем графиком повышения добычи, который согласован (странами ОПЕК+ на 400 тыс. б/с в месяц), мы... "В соответствии с тем графиком повышения добычи, который согласован (странами ОПЕК+ на 400 тыс. б/с в месяц), мы... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 80 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $12,02 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 1,71 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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