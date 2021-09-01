Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3451,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 809,47 млрд руб.

1 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 сентября составили по Российской Федерации 3451,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3253,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3104,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2894,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 сентября составили 809,47 млрд руб. против 797,97411 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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