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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3451,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 809,47 млрд руб.
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01 сентября 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3451,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 809,47 млрд руб.
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1 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 сентября составили по Российской Федерации 3451,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3253,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3104,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2894,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 сентября составили 809,47 млрд руб. против 797,97411 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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